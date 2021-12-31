Baldırlarımız neden ağrıyor?

Baldır ağrısı aniden başlayan ve baldırı hareket ettirmeyi zorlaştıran bu yüzden de hayat kalitesini olumsuz etkileyen bir ağrıdır. Baldır ağrısı genellikle düzensiz egzersiz veya uyku sırasında yapılan hareket sonrası görülür. Peki baldır ağrısı niye olur? Baldır ağrısı neyin belirtisi? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Diz ve ayak bileği arasındaki bölge baldır olarak adlandırılır. Bu bölgede kaslar, tendonlar, bağlar, sinirler ve kan damarları bulunur. Baldır enfeksiyon kaptığında veya ani bir darbe aldığında ağrı oluşur. Bu ağrı genel olarak baldırı hareket ettirince hissedilir. Yürürken, koşarken veya spor yaparken ortaya çıkan baldır ağrısı hareket etme kabiliyetinin kısıtlanmasına neden olur.

Baldır ağrısına sebebiyet veren sinirler ve damarlar daha ciddi sağlık problemlerine de neden olabilir. Sinir sisteminde ortaya çıkan hasar beyni, damarlarda ortaya çıkan hasar ise kalp sağlığını olumsuz etkiler. Bu yüzden ağrının kaynağı bilinmiyorsa ani hareketler ederek durumun ciddiyetini artırmamak gerekir. Çünkü uzmanlar baldır ağrısının ciddi sakatlıklarla sonuçlanabileceğini belirtiyor. Hem sol hem sağ bacakta baldır ağrısı yaşanabilir. Bazen aynı anda iki baldırda da görülebilir. Ağrının şiddetine göre evde müdahale yapılabilir. Fakat fiziksel müdahale yapılmaması tavsiye edilir.

Neden baldır ağrısı yaşıyoruz?

Kadınlarda baldır ağrılarının en temel sebebi giyilen topuklu ayakkabılardır. Sürekli kullanılan topuklu ayakkabı baldır kaslarını küçültür ve güç kaybetmelerine neden olur. Gün boyu topuklu ayakkabıyla gezdikten sonra, evde düz taban terlikle yürümek kasların aşırı esnemesine sebep olduğu için baldır kasları ağrımaya başlar.

Basketbol, koşu, futbol, uzun zıplama ve voleybol gibi spor aktiviteleri yapılırken baldır kaslarının ani esnemesi ve kasılması da şiddetli baldır ağrılarına neden olabilir.

Kemik ve kas sağlığı için önemli olan kalsiyum ve potasyum gibi minerallerin eksikliğinin yanı sıra, D vitamini eksikliği de baldır ağrısına neden olabilir.

Damar hastalıkları, romatizma, soğuk algınlığı, kas gerilmesi, MS hastalığı ve kan dolaşımı gibi hastalıklar da baldır ağrısının sebepleri arasındadır.

Baldır ağrısı nasıl tedavi edilir?

Baldır ağrısı tedavisi ağrının boyutuna göre değişir. Uzmanlar genel olarak baldır ağrıları için kas gevşetici iğne veya krem verir. Evde de bazı doğal yöntemler uygulayarak baldır ağrısı hafifletilebilir. Fakat ağrının şiddeti artınca mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.