Bahadır Ünlü kimdir? Bahadır Ünlü hangi dizide ve filmde oynadı? Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl ve Arka Sokaklar dizilerinde oynayan Bahadır Ünlü kendisinin işlettiği bir kafede müşterisine bıçakla saldırdı. Gözaltına alınan Bahardır ünlü daha sonra serbest bırakıldı. Bahadır Ünlü'nün kim olduğu da internette araştırılmaya başlandı.

Bahadır Ünlü kimdir? Bahadır Ünlü hangi dizide ve filmde oynadı? Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl ve Arka Sokaklar dizilerinde oynayan Bahadır Ünlü kendisinin işlettiği bir kafede müşterisine bıçakla saldırdı. Gözaltına alınan Bahardır ünlü daha sonra serbest bırakıldı. Bahadır Ünlü'nün kim olduğu da internette araştırılmaya başlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre ünlü oyuncu Bahadır Ünlü kafesine gelen bir müşterisine bıçakla saldırdı. Saldırının neden ve hangi sebeplerden dolayı yapıldığı ise henüz bilinmiyor. İddiaya göre olay kafeye gelen bir müşterinin Bahadır Ünlü'nün eşi ile tartışması ile başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Bahadır Ünlü eline aldığı bıçağın sapıyla müşterisinin başına defalarca vurdu. Gözaltına alınan Bahadır Ünlü müşterisinin şikayetçi olmamasıyla sertbest bırakıldı.

Bahadır Ünlü kimdir?

Bahadır Ünlü dizi ve filmerde rol alan oyuncudur.

Bahadır Ünlü Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl ve Arka Sokaklar dizisinde rol almıştır.

Özellikle Muteşem Yüzyıl ve Kurtlar Vadisi dizileri ile adını duyran Bahadır Ünlü bir süredir eşi ile birlikte kafe işletmeciliği yapıyordu.

Bahadır Ünlü, 2003 yılında Akvariom adlı İran-Türk ortak yapım bir filminde de oynamıştır.

Bahadır Ünlü aynı zamanda birçok firmanın reklam filmlerinde rol almıştır.

Bahadır Ünlü'nün adı son olarak karıştığı bir olay ile anıldı. Bahadır Ünlü kafesine gelen bir müşterisine bıçak sapı ile saldırdı.

Bahadır Ünlü hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Bahadır ünlü Ünlü Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl ve Arka Sokaklar dizilerinde oynadı.

Film olarak ise Bahadır Ünlü Akvariom adlı İran-Türk yapımı filmre rol aldı. .