DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Öğrencilere Yeni Fırsat Kapıları Açıyor
Bakan Soylu'dan Avrupa'ya 'düzensiz göçmen' tepkisi
Ek dersler yattı mı? Ocak ek ders ücretleri hesaplara yattı! Ocak ek ders ücretlerinde sürpriz!
İŞKUR personel alımı yapılacak mı? İŞKUR personel mi alacak? İŞKUR personel alımı 2022
Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman başlayacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Oğlum dizisi oyuncu kadrosu | Oğlum dizisinin konusu ne? Oğlum 1. bölümde neler oldu?
Açık Öğretim kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır?
Mahkemeden Osman Kavala kararı
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
ABD'nin kongre kararı ne oldu? ABD'nin Bitcoin kararı nedir?
Alevilere sosyal medya hesabından küfretti, 'alkollüydüm' dedi
Bahadır Ünlü kimdir? Bahadır Ünlü hangi dizide ve filmde oynadı?
Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Yeşil adliyeye sevk edildi
Erdoğan'a hakaret içeren şiir yazan Böhmermann ile ilgili yeni gelişme
Virüse yakalanma ihtimali 4 kat yüksek olan grup açıklandı

TIMETURK / GENEL / Bahadır Ünlü kimdir? Bahadır Ünlü hangi dizide ve filmde oynadı?

Bahadır Ünlü kimdir? Bahadır Ünlü hangi dizide ve filmde oynadı?

Bahadır Ünlü kimdir? Bahadır Ünlü hangi dizide ve filmde oynadı? Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl ve Arka Sokaklar dizilerinde oynayan Bahadır Ünlü kendisinin işlettiği bir kafede müşterisine bıçakla saldırdı. Gözaltına alınan Bahardır ünlü daha sonra serbest bırakıldı. Bahadır Ünlü'nün kim olduğu da internette araştırılmaya başlandı.

48 Dakika Önce
2022-02-10 14:03:17
Bahadır Ünlü kimdir? Bahadır Ünlü hangi dizide ve filmde oynadı?

Bahadır Ünlü kimdir? Bahadır Ünlü hangi dizide ve filmde oynadı? Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl ve Arka Sokaklar dizilerinde oynayan Bahadır Ünlü kendisinin işlettiği bir kafede müşterisine bıçakla saldırdı. Gözaltına alınan Bahardır ünlü daha sonra serbest bırakıldı. Bahadır Ünlü'nün kim olduğu da internette araştırılmaya başlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre ünlü oyuncu Bahadır Ünlü kafesine gelen bir müşterisine bıçakla saldırdı. Saldırının neden ve hangi sebeplerden dolayı yapıldığı ise henüz bilinmiyor. İddiaya göre olay kafeye gelen bir müşterinin Bahadır Ünlü'nün eşi ile tartışması ile başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Bahadır Ünlü eline aldığı bıçağın sapıyla müşterisinin başına defalarca vurdu. Gözaltına alınan Bahadır Ünlü müşterisinin şikayetçi olmamasıyla sertbest bırakıldı.

Bahadır Ünlü kimdir?

Bahadır Ünlü dizi ve filmerde rol alan oyuncudur.

Bahadır Ünlü Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl ve Arka Sokaklar dizisinde rol almıştır.

Özellikle Muteşem Yüzyıl ve Kurtlar Vadisi dizileri ile adını duyran Bahadır Ünlü bir süredir eşi ile birlikte kafe işletmeciliği yapıyordu.

Bahadır Ünlü, 2003 yılında Akvariom adlı İran-Türk ortak yapım bir filminde de oynamıştır.

Bahadır Ünlü aynı zamanda birçok firmanın reklam filmlerinde rol almıştır.

Bahadır Ünlü'nün adı son olarak karıştığı bir olay ile anıldı. Bahadır Ünlü kafesine gelen bir müşterisine bıçak sapı ile saldırdı.

Bahadır Ünlü hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Bahadır ünlü Ünlü Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl ve Arka Sokaklar dizilerinde oynadı.

Film olarak ise Bahadır Ünlü Akvariom adlı İran-Türk yapımı filmre rol aldı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş