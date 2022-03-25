AYT'ye kaç kişi girdi? 2022 YKS'ye kaç kişi girecek? YKS (AYT-TYT) 2022 kaç öğrenci başvurdu? ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavı olan YKS'ye başvuran aday sayısı açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede 2022 YKS sınavının AYT-TYT ve YDT oturumlarına başvuran aday sayısı açıkladı. İşte 2022 YKS sınavına girecek olan kişi sayısı...

AYT'ye kaç kişi girdi? 2022 YKS'ye kaç kişi girecek? YKS (AYT-TYT) 2022 kaç öğrenci başvurdu? ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavı olan YKS'ye başvuran aday sayısı açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede 2022 YKS sınavının AYT-TYT ve YDT oturumlarına başvuran aday sayısı açıkladı. İşte 2022 YKS sınavına girecek olan kişi sayısı...

Milyonlarca kişinin ter dökeceği YKS sınavına az bir süre kala adaylar sınava kaç kişinin katılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında 2022 YKS sınavına başvuranların sayısının geçen yıla göre yüzde 25 arttığını açıkladı.

2022 YKS'ye kaç kişi girecek?

Halis Aygün 2022 YKS sınavına 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu aktardı. Aygün, "2022-YKS'ye gireceklerin sayısı 635 bin 522 aday artışıyla geçen yıla oranla yüzde 24,36 arttı. 2021-YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 607 bin 903 iken bu yıl 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu." bilgisini verdi.

AYT'ye kaç kişi girdi?

Aygün, "2022-YKS, 5 yıl içinde en çok adayın başvurduğu YKS olma özelliği taşıyor." dedi. ÖSYM Başkanı Aygün, 18 Haziran Cumartesi günü uygulanacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 234 bin 409 aday,19 Haziran Pazar sabah oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 56 bin 512 aday, öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 168 bin 430 adayın katılacağını belirtti.

YKS'ye başvuruları neden arttı?

YKS sınavında uygulanan baraj puanının kaldırılmasının başvuru sayısının artmasının nedeni olduğu düşünülüyor.

2022 YKS sınavı ne zaman?

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 18 Haziran ve 19 Haziran'da üç oturum şeklinde yapılacak.