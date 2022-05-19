ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavı olan YKS'ye her sene olduğu gibi bu sene de milyonlarca adayın katılması bekleniyor. 2022 yılından itibaren YKS'de bazı kurallarda değişikliğe gidildi. Bazı oturumların süreleri uzatılırken baraj uygulaması da kaldırıldı. 2022'de Alan Yeterlilik Testi'ne girecek olan adaylar 'AYT'de kaç soru var? AYT sınavı kaç dakika? 2022 AYT sınavı süresi uzadı mı? Alan Yeterlilik Testi kaç soru sorulacak?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

AYT'de kaç soru var? AYT sınavı kaç dakika? 2022 AYT sınavı süresi uzadı mı? Alan Yeterlilik Testi kaç soru sorulacak? soruları şu sıralar YKS'ye girmeye hazırlanan adaylar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. 2022 yılında YKS sisteminde uygulanacak olan değişiklikleri ÖSYM duyurdu. Buna göre YKS'nin bazı oturumlarında süre uzatıldı. AYT sınavına girecek olanlar 2022'de AYT'nin kaç dakika süreceğini araştırmaya başladı.

AYT'de kaç soru var?

2022 yılında YKS'de yapılan değişiklikler AYT soru sayısı ve süresi AYT'ye girecek olan adaylar tarafınan merak ediliyor. AYT soru sayısında değişiklik olmadı. Adaylar AYT'de adaylara toplam 160 soru sorulacak. 160 sorunun 180 dakika içerisinde cevaplanması istenecek.

2022 AYT sınavı süresi uzadı mı?

YKS'de köklü değişikliklere gidildi. Bunlardan en önemlisi YKS'de baraj uygulamasının kaldırılmadı. YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarına girecek olan adaylar sınav sürelerinin değişip değişmediğini merak ediyor. TYT'de yapılan süre uzatma AYT için uygulanmadı.

2022 AYT sınavı kaç dakika?

Temel Yeterlilik Testinin süresi daha önce 135 dakika olarak uygulanıyordu ve bu süreye ilave yapıldı. TYT sınavı 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıktı. Ancak AYT ve YDT'de sürelerde değişiklik olmadı. AYT 180 dakika olacak. YDT ise 120 dakika olarak uygulanacak.

2022 YKS sınavı ne zaman saat kaçta?

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 18 Haziran 2022 | Sınav saat 10.15'te başlayacak | TYT 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 19 Haziran 2022 | Sınav saat10.15'te başlayacak | AYT 180 dakika sürecek.

Yabancı Dil Testi (YDT): 19 Haziran 2022 | Sınav saat 15.45'te başlayacak | YDT 120 dakika sürecek.

TYT'de alınan 200 üstü puan alanların sınavı kaç yıl geçerli?

2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacaktır.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. TYT ve AYT için baraj puanı kaldırıldı. Adayların tercih yapabilmeleri için Matematik veya Türkçe testlerinden yarım net yapması yeterli olmaktadır . Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikaydı. 2022 senesinde yayımlanan kılavuza göre sınav süresi 165 dakika olmuştur. Artık adayların Tyt puanını bir sonraki sene kullanma hakkı ise geçersiz sayılmıştır

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir. Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

Yabancı Dil Testi (YDT)

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır.