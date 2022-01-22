Aysel Yılmaz kimdir? Aysel Yılmaz'ın katili kim? Aysel Yılmaz neden öldürüldü? Bir kadın cinayeti haberi daha... Bu kez adres Ordu... Ordu'da Metin Yılmaz adındaki adam tartıştığı eşi Aysel Yılmaz’ı silahla burarak öldürdü. Başından vurulduğu öğrenilen Ayşe Yılmaz olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aysel Yılmaz kimdir? Aysel Yılmaz'ın katili kim? Aysel Yılmaz neden öldürüldü? Bir kadın cinayeti haberi daha... Bu kez adres Ordu... Ordu'da Metin Yılmaz adındaki adam tartıştığı eşi Aysel Yılmaz'ı silahla burarak öldürdü. Başından vurulduğu öğrenilen Ayşe Yılmaz olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu'da yaşayan Aysel Yılmaz tartıştığı eşi tarafından vahşice katledildi. Ayşe Yılmaz'ı öldüren kocasının alkollü olduğu da iddia edildi.

Aysel Yılmaz kimdir?

Aysel Yılmaz Ordu'da yaşıyordu. Aysel Yılmaz kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Aysel Yılmaz başından vuruldu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana geldi. Gece saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda alkollü olduğu öne sürülen Metin Yılmaz ile eşi Aysel Yılmaz arasında çıkan tartışmada Metin Yılmaz silahı ile Ayşe Yılmaz'ı vurdu ardından da sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Yılmaz, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Metin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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