Ömür Erez kimdir? Hemşire Ömür Erez'in katili kim? Ömür Erez neden öldürüldü? İstanbul'dan bir kadın cinayeti haberi daha geldi. Bu kez cinayete kurban giden kişi Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Ömür Enez adlı genç bir kadındı. Sağlık Ocağı'nı basan saldırgan Ömür Enez'i vurarak katletti. Olay sonrası kaçan katil Rahmi Uygun ise kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Ömür Erez kimdir? Hemşire Ömür Erez'in katili kim? Ömür Erez neden öldürüldü? İstanbul'dan bir kadın cinayeti haberi daha geldi. Bu kez cinayete kurban giden kişi Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Ömür Enez adlı genç bir kadındı. Sağlık Ocağı'nı basan saldırgan Ömür Enez'i vurarak katletti. Olay sonrası kaçan katil Rahmi Uygun ise kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Kartal'dan kan donduran bir cinayet haberi geldi. Kartal'da 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Ömür Erez silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ülke gündemine oturan vahşi cinayetin ardından katilin yakalnması için çalışma başladı. Kısa süre sonra Bağcılar'da yakalanan katil Rahmi Uygun gözaltına alındı.

Ömür Erez kimdir?

Ömür Erez hemşire olarak görev yapıyordu. Genç kadın vahşi saldırı sonucu hayatını kaybetti.

39 yaşıdaki Rahmi Uygun adlı saldırgan Kartal'da Sağlık Ocağı'nı basarak Ömür Erez'e kurşun yağdırdı. Başından da kurşun issabet eden Ömür Erez ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erez hayatını kaybetti. Saldırı sonrası katil Rahmi Uygun ise olay yerinden kaçarak uaklaştı. Katilin 20 suç kaydı bulunduğu belirlendi. İstanbul Valliğinden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi. Polisin kaçan saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.

Hemşireyi daha önce de rahatsız ediyormuş

İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Olayı gören Mevlüt Koç, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. 'Polisi ara, gelsin alsın' dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı." diye konuştu. .