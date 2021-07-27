Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hangi dizide oynuyor? Beyoğlu'nda bir restoranda çıkan kavga sonrası gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar ve erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu hakkında istenen cezalar belli oldu. Oyuncu Ayşegül Çınar'ın 6 yıla kadar, Furkan Çalıkoğlu'nun ise 22 yıl 1 aya kadar hapsi istendi. Son günlerde olay haberleri ile gündeme gelen Ayşegül Çınar'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Ayşegül Çınar'ın hayatı ve oynadığı diziler...

Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hangi dizide oynuyor? Beyoğlu'nda bir restoranda çıkan kavga sonrası gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar ve erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu hakkında istenen cezalar belli oldu. Oyuncu Ayşegül Çınar'ın 6 yıla kadar, Furkan Çalıkoğlu'nun ise 22 yıl 1 aya kadar hapsi istendi. Son günlerde olay haberleri ile gündeme gelen Ayşegül Çınar'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Ayşegül Çınar'ın hayatı ve oynadığı diziler...

Basına yansıyan olaylarla gündeme gelen oyuncu Ayşegül Çınar hakkında 6 yıla kadar hapis istendi. Beyoğlu'nda geçtiğimiz günşerde bir restoranda çıkan kavgada 2'si polis 12 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamladı. Furkan Çalıkoğlu'nun ise 22 yıl 1 aya kadar hapsi istendi. Gelişmelerden sonra Ayşegül Çınar'ın kim olduğu da internette araştırılmaya başlandı. İşte Ayşegül Çınar'ın hayatı ve biyografisi...

AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?

Ayşegül Çınar bir kaç dizi ve filmde rol alan genç bir oyuncudur.

Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya Manavgat'ta dünyaya gelmiştir.

Ayşegül Çınar oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

Ayşegül Çınar 1.64 metre boyundadır.

Ayşegül Çınar 50 kilodur ve oğlak burcudur.

1999 doğumlu olan Ayşegül Çınar, 2021 yılı itibarıyla 22 yaşındadır ve bekardır.

Oyunculuk hayali kuran Ayşegül Çınar genç yaşta önemli projelerde rol almıştır.

Genç oyuncunu ilk oyunculuk deneyimi 2015 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Ulan İstanbul' adlı dizide konuk oyuncu olmasıyla başlamıştır.

Çınar Fox Tv'de yayınlana Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmıştı.

Mart 2021'de yaşanan olayda ise, aracında 19 gram uyuşturucu madde bulunan Ayşegül Çınar, rol aldığı Yasak Elma dizisinden çıkarılmıştı.

2019 yılında 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' adlı filmde ilk sinema deneyimini yaşadı.

2020 yılında Show TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'da gazeteci rolüyle birkaç bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı.

AYŞEGÜL ÇINAR DİZİLERİ

2015 - Ulan İstanbul (Konuk Oyuncu)

2018-2021 - Yasak Elma

2020 - Çukur (Konuk Oyuncu)

AYŞEGÜL ÇINAR FİLMLERİ

2019 - Masal Şatosu: Sihirli Davet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.