Ayşe Tolga kimdir? Ayşe Tolga hangi dizilerde oynadı? Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden olan Ayşe Tolga'nın kim olduğu son zamanlarda oldukça fazla merak edilmeye başlandı. Bir süredir ev arayışında olan Ayşe Tolga'ya eski eşi Marsel Eskinazi'den sürpriz geldi. Magazin gündeminde de geniş yer bulan olaydan sonra Ayşe Tolga'nın kim olduğu, hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılmaya başlandı. İşte Ayşe Tolga'nın hayatı ve biyografisi...

Türk dizi ve film oyuncusu Ayşe Tolga hafızalara Ayrılsak da Beraberiz, Seksenler gibi dizilerdeki karakterleri ile tanındı. Pek çok dizi ve filmde de rol alan Ayşe Tolga 2008 yılında iş insanı Marsel Eskinazi ile evlenmişti. Bu evlilikten bir çocuk sahibi olan çift 2013 yılında evliliklerini sonlandırarak ayrılmışlardı. İşte Ayşe Tolga'nın hayatı ve biyografisi...

Ayşe Tolga kimdir?

Ayşe Tolga 9 Haziran 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

2022 itibari ile 49 yaşında olan Ayşe Tolga Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Ayşe Tolga Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunudur.

Oyunculuk alanında kendisini geliştirmek isteyen Ayşe Tolga sahne ve görsel sanatlar, reklam konularında ek eğitim programlarına katıldı.

1994-1996 yılları arasında rol aldığı Şehnaz Tango dizisiyle tanınır. Ayrıca Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminde Nilüfer Hatun'u canlandırmıştır.

Oyunculuk ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra 2004'ten beri beslenme sistemleri ve detox, masaj ve vücut terapileri üzerine eğitimlerle başladığı serüvenine, Bangkok'ta SPA kurulumu ve yöneticiliği, Londra'da klinik aromaterapi, Provence'ta parfümcülük eğitimleriyle ilgi alanlarını zenginleştirmiştir. Cilt ve vücut bakımı konusunda da eğitim alarak uzman estetisyen olan Ayşe Tolga, dergilerde ve internet üzerinden yazılarıyla, AVM söyleşileri, atölye çalışmaları ve TV programlarına konuşmacı olarak katılarak sağlıklı yaşam, şifa metotları ve güzellikle ilgili bilgilerini paylaşmaktadır.

24 Temmuz 2013 tarihinde eşi Marsel Eskinazi'den boşanmıştır.

Ayşe Tolga hangi dizilerde oynadı?

Ev Yapımı - 2020 - (Kendisi)

Seksenler - 2019- - (Gülden Özdemir)

Çocuklar Duymasın - 2017 (Sevgi)

Seksenler - 2012-2017 (Gülden Özdemir)

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? - 2005 (Nilüfer Hatun)

Efsane - 2002 (Müge)

Beşik Kertmesi - 2002 (Yağmur)

Çifte Bela - 2001 (Fatmagül)

Ayrılsak da Beraberiz - 2002-2004 (Berna)

Çarli İş Başında - 2000-2001 (Pamuk)

Ah Bir Zengin Olsam - 1999 (Ceren)

Aşkın Dağlarda Gezer - 1999-2000 (Selvi)

Şehnaz Tango - 1994-1996 (Nurşen)



