Marsel Eskinazi kimdir? Marsel Eskinazi ne iş yapıyor? Marsel Eskinazi nereli, kaç yaşında? Türk dizilerinde göremeye alışkın olduğumuz Ayşe Tolga ile bir süre önce boşanan Marsel Eskinazi, çocuğunun annesine ev hediye etmesi magazin gündeminde geniş yer buldu. Ayrılsalar da çocuğu için eski eşi ile bağlarını koparmayan Ayşe Tolga kızının yeni okuluna yakın ev arayışına girmişken eski eşi Marsel Eskinazi ev alıp Ayşe Tolga'ya hediye etti. Marsel Eskinazi'nin kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Marsel Eskinazi kimdir? Marsel Eskinazi ne iş yapıyor? Marsel Eskinazi nereli, kaç yaşında? Türk dizilerinde göremeye alışkın olduğumuz Ayşe Tolga ile bir süre önce boşanan Marsel Eskinazi, çocuğunun annesine ev hediye etmesi magazin gündeminde geniş yer buldu. Ayrılsalar da çocuğu için eski eşi ile bağlarını koparmayan Ayşe Tolga kızının yeni okuluna yakın ev arayışına girmişken eski eşi Marsel Eskinazi ev alıp Ayşe Tolga'ya hediye etti. Marsel Eskinazi'nin kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Türk dizi ve film oyuncusu Ayşe Tolga Ayrılsak da Beraberiz, Seksenler gibi diziler ile hafızalara kazındı. Ayşe Tolga bir süre önce hayatını birleştirdiği iş insanı Marsel Eskinazi ile boşanmıştı. Bu evlilikten bir de çocukları olan eski çift çocuklarının geleceği için sürekli görüşmeye devam etti. Can Yael adını verdikleri kızları için gürüşmeye devam eden eski çiftten flaş haber geldi. Sabah'ın haberine göre; Ayşe Tolga, kızının yeni okuluna yakın bir muhitte ev arayışına girdi. Sabah'ın haberine göre; bütçesine uygun bir ev bulamadı. Haberi alan eski koca, hemen devreye girip lüks bir ev buldu ve satın alıp Tolga'ya hediye etti. Bu durum magazin gündeminde geniş yer bulurken Marsel Eskinazi'nin kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Marsel Eskinazi kimdir?

Marsel Eskinazi ünlü dizi ve film oyuncusu Ayşe Tolga ile 2008 yılında evlendiler. 5 yıl evli kalan çift 2013 yılında boşanmışlardı. Çiftin Can Yael Eskinazi adında bir kız çocukları vardır.

Marsel Eskinazi ne iş yapıyor?

Marsel Eskinazi iş insanıdır. Çeşitli alanlarda iş ve yatırım faaliyetleri yürüten Marsel Eskinazi bir süre önce Ayşe Tolga ile evliliğini sonlandırmıştı. .