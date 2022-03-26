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TIMETURK / GENEL / Ayşe Nilüfer Narlı kimdir? Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı hangi üniversitede görev yapıyor?

Ayşe Nilüfer Narlı kimdir? Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı hangi üniversitede görev yapıyor?

Ayşe Nilüfer Narlı kimdir? Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı hangi üniversitede görev yapıyor? Dolandırıcıların hedefinde bu kez özel bir üniversitede Sosyoloji Bölümü Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı vardı. Ayşe Nilüfer Narlı'nın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Terör örgütüne bilgileri geçtiği söylenerek kandırılan Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı dolandırıcılara 500 bin lira ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı. Bu gelişmenin ardından yakalanan dolandırıcı Mustafa Sakar'a rekor bir ceza verildi.

3 Saat Önce
2022-03-26 10:02:37
Ayşe Nilüfer Narlı kimdir? Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı hangi üniversitede görev yapıyor?

Ayşe Nilüfer Narlı kimdir? Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı hangi üniversitede görev yapıyor? Dolandırıcıların hedefinde bu kez özel bir üniversitede Sosyoloji Bölümü Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı vardı. Ayşe Nilüfer Narlı'nın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Terör örgütüne bilgileri geçtiği söylenerek kandırılan Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı dolandırıcılara 500 bin lira ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı. Bu gelişmenin ardından yakalanan dolandırıcı Mustafa Sakar'a rekor bir ceza verildi.

Basına yansıyan dolandırıcılık olayının bu kez kurbanı özel bir üniversitede görevli olan Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı oldu. Ayşe Nilüfer Narlı kendisini "bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti" diyerek kandıran dolandırıcıya yüklü miktarda para ve ziynet eşyasını kaptırdı. Dolandırıldığını anlayan Ayşe Nilüfer Narlı daha sonra polise giderek şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından yakalanan zanlı Mustafa Sakar'a , 7 yıl 6 ay hapis cezası ve 1 milyon 250 bin lira adli para cezası verdi.

Ayşe Nilüfer Narlı kimdir?

Ayşe Nilüfer Narlı 1956 yılında dünyaya geldi.

Ayşe Nilüfer Narlı yaşadığı bir dolandırıcılık olayı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Dolandırıcılara büyük miktarda para kaptıan Ayşe Nilüfer Narlı'nın kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Ayşe Nilüfer Narlı 65 yaşındadır.

Lisans eğitimini 1979 senesinde ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bölümü'nde tamamlayan Ayşe Nilüfer Narlı ana dalı felsefe, yan dalı ise sosyoloji ile bitirdi.

Bölümünü birincilik ile tamamlayan Ayşe Nilüfer Narlı akademik kariyere yöneldi. Ayşe Nilüfer Narlı 1982 yılında ODTÜ'de İnsan Bilimleri Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Asistanlık görevini yapan Ayşe Nilüfer Narlı 1983 yılında Mazelya'ya giderek Doktora eğitimini tamamlamıştır.

Doktora unvanının ardından Ayşe Nilüfer Narlı 1995 yılında Doçent, 2001 yılında ise Profesör ünvanını aldı.

Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü kurdu ve buranın uzun yıllar başkanlığını yaptı.

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı'nı da yapan Ayşe Nilüfer Narlı pek çok üniversitede görev almıştır. Son aolarak Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde görev yapmaktadır.

Ayşe Nilüfer Narlı kimdir? Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı hayatı ve biyografisi...
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