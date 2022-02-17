Ayşe Nilüfer Narlı kimdir? Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı hayatı ve biyografisi...

Ayşe Nilüfer Narlı kimdir? Sosyoloji profesörü Ayşe Nilüfer Narlı telefon dolandırıcılarına adeta bir servet kaptırdı. Ayşe Nilüfer Narlı'nın kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılamaya başlandı. Türkiye'de bir özel üniversitede Sosyoloji Bölümü Başkanı olan 65 yaşındaki Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı iddialara göre telefon dolandırıcılarına yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı. Dolandırıldığını anlayana Ayşe Nilüfer Narlı daha sonra polise durumu anlatarak şikayetçi oldu. Yapılan araştırmalar sonucu 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ayşe Nilüfer Narlı kimdir? Sosyoloji profesörü Ayşe Nilüfer Narlı telefon dolandırıcılarına adeta bir servet kaptırdı. Ayşe Nilüfer Narlı'nın kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılamaya başlandı. Türkiye'de bir özel üniversitede Sosyoloji Bölümü Başkanı olan 65 yaşındaki Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı iddialara göre telefon dolandırıcılarına yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı. Dolandırıldığını anlayana Ayşe Nilüfer Narlı daha sonra polise durumu anlatarak şikayetçi oldu. Yapılan araştırmalar sonucu 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ünlü sosyolog Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı da telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. İstanbul Bebek'te emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel'in dolandırılmasının ardından bir dolandırıcılık haberi daha gündeme geldi. İddiaya göre Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı kendisini polis olaran tanıtan dolandırıcılara yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı. Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı, özel bir üniversitenin Sosyoloji Bölümü Başkanlığı görevini yürütüyor. Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı, özel bir üniversitenin Sosyoloji Bölümü Başkanlığı görevini yürütüyor.

Ayşe Nilüfer Narlı kimdir?

Ayşe Nilüfer Narlı 27.10.1956 tarihinde dünyaya geldi.

65 yaşında olan Ayşe Nilüfer Narlı lisans eğitimini 1979 senesinde ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bölümü'nde ana dalı felsefe, yan dalı ise sosyoloji ile bitirdi.

Bölümünü birincilik ile tamamlayan Ayşe Nilüfer Narlı akademik kariyere yöneldi. Ayşe Nilüfer Narlı 1982 yılında ODTÜ'de İnsan Bilimleri Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Asistanlık görevini yapan Ayşe Nilüfer Narlı 1983 yılında Mazelya'ya giderek Doktora eğitimini tamamlamıştır.

Doktora unvanının ardından Ayşe Nilüfer Narlı 1995 yılında Doçent, 2001 yılında ise Profesör ünvanını aldı.

Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü kurdu ve buranın uzun yıllar başkanlığını yaptı.

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı'nı da yapan Ayşe Nilüfer Narlı pek çok üniversitede görev almıştır. Son aolarak Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde görev yapmaktadır. .