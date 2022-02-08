Ayşe Hatun kimdir? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde Ayşe Hatun'u kim oynuyor? Ayşe Hatun'un gerçek adı ne?
Ayşe Hatun kimdir? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde Ayşe Hatun'u kim oynuyor? Ayşe Hatun'un gerçek adı ne? TRT1'de tarihi bir dizi daha izleyicisi ile buluşuyor. Kültürel miraslarımızı daha iyi tanımımızı sağlayan TRT son projesi ile reytinglerde üst sıralarda yer alacak gibi görünüyor. Hacı Bayram-ı Veli dizisi konusu gibi oyuncu kadrosu da izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizide Ayşe Hatun rolünü canlandıran karakterin kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Hacı Bayram-ı Veli dizisi oyuncuları ve karakterleri...
2022-02-08 16:13:57
Ayşe Hatun kimdir? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde Ayşe Hatun'u kim oynuyor? Ayşe Hatun'un gerçek adı ne? Hacı Bayram-ı Veli'nin tasavvuf dünyasını anlatan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. TRT1 ekranlarında yayınlanacak ve toplam 26 bölümden oluşacak olan dizinin konusu gibi oyuncu kadrosu da izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Dizinin başrolünde "Molla Numan" karakerinde Burak Sevinç yer alıyor. Burak Sevinç'e Hüseyin Soysalan ve Sena Çakır eşlik ediyor.
Ayşe Hatun kimdir?
Dizide Ayşe Hatun rolünü genç oyuncu Sena Çakır canlandırmaktadır.
1994 Balıkesir Bandırma'da dünyaya gelen Sena Çakır oyunculuğa küçük yaşlarda başladı.
28 yaşında olan Sena Çakır pek çok dizide de rol aldı.
Aynı zamanda 2017 Miss Turkey Finalisti olan Sena Çakır Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Jimnastik Antrenörlüğü Bölümü mezunudur.
Özcan Deniz'in Öteki Taraf filminde rol alan Sena Çakır adını bu proje ile duyurmayı başardı.
Sena Çakır Ardından Kalk Gidelim dizisinde Dudu karakterine hayat vermiştir.
Son olarak Sena Çakır TRT1'de yayınlanan Hacı Bayram-ı Veli dizisinde Ayşe Hatun rolünü canlandırıyor.
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli oyuncuları ve karakterleri
Burak Sevinç-Molla Numan
Hüseyin Soysalan-Somuncu Baba
Sena Çakır-Ayşe Hatun
Atakan Yarımdünya-Abdal Murad
Kemal Başar-Şeyh Murad
Sinan Albayrak-Mevlüd Bey
Fırat Topkorur-Molla Rüstem
Derda Yasir Yenal-Emir Buhari
Aydın Sigalı-Molla Fenari
Latif Koru-Yıldırım Beyazıt.
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