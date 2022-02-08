DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hablemitoğlu suikastı şüphelisi tutuklandı
Macron’dan ‘Putin'le gergin görüşme’ açıklaması
Şehitlerin ismini halk otobüsünde yaşatıyor
Xiaomi ürünler Shell istasyonlarında satışa çıkarılacak! Shell ve Xiaomi anlaşması
9 ustanın 7 ayda yaptığı ahşap tespih Dubai'ye satıldı
İzlenmesi gereken en iyi korku dizileri nelerdir?
Tata Tiago fiyatı ne kadar? Tata Tiago satışa ne zaman çıkacak? Tata Tiaogo Türkiye'de var mı?
Üsküdar'da 5 bina tahliye edildi
ABD'den BAE'ye F-22 savaş uçağı filosu gidecek
Michael Jackson filmi resmen duyuruldu
ATO Başkanı Baran ile Fransa Büyükelçisi Magro, başkent derbisinde buluştu...
Altındağ'da 'engel'siz iş birliği
Ayşe Hatun kimdir? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde Ayşe Hatun'u kim oynuyor? Ayşe Hatun'un gerçek adı ne?
AB, küresel çip pazarına meydan okudu
Kazakistan: Kripto parada vergi yükselecek

TIMETURK / GENEL / Ayşe Hatun kimdir? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde Ayşe Hatun'u kim oynuyor? Ayşe Hatun'un gerçek adı ne?

Ayşe Hatun kimdir? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde Ayşe Hatun'u kim oynuyor? Ayşe Hatun'un gerçek adı ne?

Ayşe Hatun kimdir? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde Ayşe Hatun'u kim oynuyor? Ayşe Hatun'un gerçek adı ne? TRT1'de tarihi bir dizi daha izleyicisi ile buluşuyor. Kültürel miraslarımızı daha iyi tanımımızı sağlayan TRT son projesi ile reytinglerde üst sıralarda yer alacak gibi görünüyor. Hacı Bayram-ı Veli dizisi konusu gibi oyuncu kadrosu da izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizide Ayşe Hatun rolünü canlandıran karakterin kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Hacı Bayram-ı Veli dizisi oyuncuları ve karakterleri...

2 Saat Önce
2022-02-08 16:13:57
Ayşe Hatun kimdir? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde Ayşe Hatun'u kim oynuyor? Ayşe Hatun'un gerçek adı ne?

Ayşe Hatun kimdir? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde Ayşe Hatun'u kim oynuyor? Ayşe Hatun'un gerçek adı ne? Hacı Bayram-ı Veli'nin tasavvuf dünyasını anlatan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. TRT1 ekranlarında yayınlanacak ve toplam 26 bölümden oluşacak olan dizinin konusu gibi oyuncu kadrosu da izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Dizinin başrolünde "Molla Numan" karakerinde Burak Sevinç yer alıyor. Burak Sevinç'e Hüseyin Soysalan ve Sena Çakır eşlik ediyor.

Ayşe Hatun kimdir?

Dizide Ayşe Hatun rolünü genç oyuncu Sena Çakır canlandırmaktadır.

1994 Balıkesir Bandırma'da dünyaya gelen Sena Çakır oyunculuğa küçük yaşlarda başladı.

28 yaşında olan Sena Çakır pek çok dizide de rol aldı.

Aynı zamanda 2017 Miss Turkey Finalisti olan Sena Çakır Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Jimnastik Antrenörlüğü Bölümü mezunudur.

Özcan Deniz'in Öteki Taraf filminde rol alan Sena Çakır adını bu proje ile duyurmayı başardı.

Sena Çakır Ardından Kalk Gidelim dizisinde Dudu karakterine hayat vermiştir.

Son olarak Sena Çakır TRT1'de yayınlanan Hacı Bayram-ı Veli dizisinde Ayşe Hatun rolünü canlandırıyor.

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli oyuncuları ve karakterleri

Burak Sevinç-Molla Numan

Hüseyin Soysalan-Somuncu Baba

Sena Çakır-Ayşe Hatun

Atakan Yarımdünya-Abdal Murad

Kemal Başar-Şeyh Murad

Sinan Albayrak-Mevlüd Bey

Fırat Topkorur-Molla Rüstem

Derda Yasir Yenal-Emir Buhari

Aydın Sigalı-Molla Fenari

Latif Koru-Yıldırım Beyazıt

Hacı Bayram-ı Veli oyuncuları kimler? Hacı Bayram-ı Veli dizisi nerede çekiliyor?
İLİŞKİLİ HABERHacı Bayram-ı Veli oyuncuları kimler? Hacı Bayram-ı Veli dizisi nerede çekiliyor?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş