Ayşe Hatun kimdir? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde Ayşe Hatun'u kim oynuyor? Ayşe Hatun'un gerçek adı ne?

Ayşe Hatun kimdir? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde Ayşe Hatun'u kim oynuyor? Ayşe Hatun'un gerçek adı ne? TRT1'de tarihi bir dizi daha izleyicisi ile buluşuyor. Kültürel miraslarımızı daha iyi tanımımızı sağlayan TRT son projesi ile reytinglerde üst sıralarda yer alacak gibi görünüyor. Hacı Bayram-ı Veli dizisi konusu gibi oyuncu kadrosu da izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizide Ayşe Hatun rolünü canlandıran karakterin kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Hacı Bayram-ı Veli dizisi oyuncuları ve karakterleri...