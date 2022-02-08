Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli oyuncuları kimler? Hacı Bayram-ı Veli dizisi nerede çekiliyor? TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi izleyicisiyle buluşmak üzere. Dizinin konusunu Türk mutasavvıf ve şair Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı oluşturuyor. Konusu ve oyuncu kadrosu bakımından da izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran dizinin başrolünde Burak Sevinç yer alıyor.

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli oyuncuları kimler? Hacı Bayram-ı Veli dizisi nerede çekiliyor? TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi izleyicisiyle buluşmak üzere. Dizinin konusunu Türk mutasavvıf ve şair Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı oluşturuyor. Konusu ve oyuncu kadrosu bakımından da izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran dizinin başrolünde Burak Sevinç yer alıyor.

İslam tarihi ve Türk tarihine ışık vuran yapımları sıkça hayata geçiren TRT'den bir muhteşem proje daha geliyor... Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli'nin ilk fragmanı kanallarda ve internet oramında yayınlanmaya başlandı. Dizinin fragmanı izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Hacı Bayram-ı Veli oyuncuları kimler?

Hacı Bayram-ı Veli dizinin kadrosunda genç ve başarılı oyuncular birlikte rol alıyor. Dizinin başrolünde Burak Sevinç yer alıyor. Burak Sevinç dizide Molla Numan Efendi'yi canlandıracak. İşte Hacı Bayram-ı Veli dizisinin oyuncuları;

Burak Sevinç

Hüseyin Soysalan

Sena Çakır

Atakan Yarımdünya

Kemal Başar

Sinan Albayrak

Fırat Topkorur

Derda Yasir Yenal

Aydın Sigalı

Latif Koru

Hacı Bayram-ı Veli dizisi nerede çekiliyor?

Hacı Bayram-ı Veli dizisinin çekimlerinin büyük bir kısmının çekim platolarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca dizide Anadolu'nun tarihi noktalarından da çekimler yapılacaktır.

Hacı Bayram-ı Veli dizisi ne zaman başlayacak?

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisini ilk fragmanı yayınlandı ve dizinin yayın tarihi de belli oldu. Dizi 11 Şubat Cuma günü TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli konusu nedir?

“Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli” dizisi, Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın Somuncu Baba ile yollarının birleşmesini, tasavvufla tanışmasını ve manevi hayat anlayışını benimseyerek Hacı Bayram-ı Veli olmasının serüvenini anlatacak. Molla Numan'dan, Hacı Bayram'a giden yolu ve onun tasavvufi düsturu olan “Bildim, Buldum, Oldum”u anlatan dizide, Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı üzerinden üç fasıl olarak seyirciyle buluşması düşünülüyor.

Hacı Bayram-ı Veli kimdir?

Hacı Bayram-ı Veli, (d. 1352, Ankara - ö. 1430, Ankara), Türk mutasavvıf ve şair. Safevî Tarikâtı büyüklerinden Hoca Alâ ad-Dîn Ali Erdebilî'nin talebelerinden olan Şeyh Hâmid Hâmid'ûd-Dîn-i Veli'nin müridi ve Bayramîyye Tarikâtı'nın kurucusudur. Türbesi, Ankara'da Hacı Bayram Câmii'nin bitişiğinde bulunmaktadır.

Doğum ismi, Numan bin Ahmed, lâkâbı "Hacı Bayram"dır. 1352 (H. 753) tarihinde Ankara'nın Çubuk Çayı üzerinde Zül-Fadl (Solfasol) köyünde doğdu. Hacı Bayram-ı Veli, 14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu'da yetişti. Eserlerini diğer Hacı Bektaş-ı Veli yoldaşları gibi Türkçe olarak yazarak Türkçe kulanımını Anadolu'da önemli şekilde etkiledi.

II. Murad verdiği ünlü bir fermanda, Hacı Bayram-ı Veli'nin talebelerinin, yalnız ilim ile meşgul olmaları için, onların vergi ve askerlikten muaf tutulduğu bildirmiştir.

Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u feth edeceğini II. Mehmed'in babası II. Murad'a bildirdiği rivayet olunur.

Bir gün medreseye birisi gelerek; “İsmim Şüca-i Karamani'dir. Hocam Hamideddin-i Veli'nin selamı var. Sizi Kayseri'ye davet ediyor. Bu vazife ile huzurunuza geldim.” dedi. O da, Hamidüddin ismini duyunca; “Baş üstüne, bu davete icabet lazımdır. Hemen gidelim.” diyerek müderrisliği bıraktı. Birlikte Kayseri'ye yöneldiler ve Somuncu Baba diye bilinen Hamideddin-i Veli ile Kurban Bayramı'nda buluştular. O zaman Hamideddin-i Veli; “İki bayramı birden kutluyoruz!” buyurdu ve ona Bayram lakabını verdi ve kendisini talebeliğe kabul etti. Din ve fen ilimlerinde yüksek derecelere kavuşturdu.

1412 yılında Hacı Bayram-ı Veli, hocası Şeyh Hâmid Hâmid'ûd-Dîn-i Veli'nin Aksaray'da ölümünden sonra Ankara'ya dönüp irşad faaliyetlerine başlar. Bu tarih, Bayramiye tarikâtının kuruluşu kabul edilir.

Hacı Bayram-ı Veli, ömrünün sonuna kadar İslâmiyeti yaymak için çalıştı. 1429 (H. 833) tarihinde Ankara'da öldü. .