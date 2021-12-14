Aydın Birsel kimdir? Aydın Birsel ölüm nedeni ne? Bursa'da yaşayan Aydın Birsel hayatını kaybetti. Aydın Birsel'in Türk sinemasının efsane isimlerinden Belgin Doruk'un oğlu olduğu öğrenildi. Bursa'da yaşadığı bir sitede düşme sonucu yaralanan 54 yaşındaki Aydın Birsel daha sonra hastaneye gitmek üzereyken fenalaşarak hayatını kaybetti.

Aydın Birsel kimdir? Aydın Birsel ölüm nedeni ne? Bursa'da yaşayan Aydın Birsel hayatını kaybetti. Aydın Birsel'in Türk sinemasının efsane isimlerinden Belgin Doruk'un oğlu olduğu öğrenildi. Bursa'da yaşadığı bir sitede düşme sonucu yaralanan 54 yaşındaki Aydın Birsel daha sonra hastaneye gitmek üzereyken fenalaşarak hayatını kaybetti.

Aydın Birsel kimdir?

Aydın Birsel Türk sineamsının ünlü üyuncularından Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğludur.

54 yaşındaki Aydın Birsel Bursa'da bir sitede yaşıyordu.

Aydın Birsel evinin kapısının önünde ölü bulundu.

Aydın Birsel ölüm nedeni ne?

Yaşadığı sitenin önünde düşen ve ağzından, burnundan yaralanan Aydın Birsel, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Birsel'e müdahale etti. Burnuna tampon yapan sağlıkçıların hastaneye gitme talebini reddeden Aydın Birsel, daha sonra Mudanya'ya gitmek için taksi çağırdı. Taksiye bineceği sırada burnu tekrar kanayan Birsel, sürücüye yüzünü yıkayıp geleceğini belirterek evine çıktı. Dairesinin önüne gelen Birsel, kapının önünde fenalaşıp yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Aydın Birsel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Belgin Doruk kimdir?

Belgin Doruk (28 Haziran 1936 - 26 Mart 1995) Türk oyuncu ve modeldir. 1950'ler ve 1960'ların önde gelen Türk sinema yıldızlarından biriydi.

1952 yılında ortaokul son sınıftayken annesinin desteğiyle katıldığı bir yarışmada birinci oldu. Çakırcalı Mehmet Efe'nin Definesi adlı film ile sinema kariyerine başladı. Daha sonra Ölüm Korkusu, Çölde Bir İstanbul Kızı ve en önemlisi Küçük Hanımefendi filminin serisiyle 1950'ler ve 1960'ların en popüler film yıldızlarından birisi oldu. 1953'te yapılan güzellik yarışmasında Türkiye İkinci Güzeli seçildi. 1954 yılında Enver Paşa'nın yeğeni olan yönetmen Faruk Kenç ile evlendi. Evlendikten bir yıl sonra kızı Gül dünyaya geldi. 1958 yılında, evlendikten dört yıl sonra boşandılar. Boşandıktan üç yıl sonra yine bir film yönetmeni ve senarist olan Özdemir Birsel ile evlendi. 1961 yılında Nejat Saydam'ın yönettiği Küçük Hanımefendi filminde Ayhan Işık ile birlikte başrol oynadı. Film o yıl gişe rekoları kırdı, daha sonra film seri haline getirildi ve Türk sinemasının akılda kalan filmleri arasında yerini aldı. 1964 yılında, Orhan Elmas'ın yönettiği Duvarların Ötesi adlı filmde rol aldı. Film yılın en ses getiren filmlerinden birisi oldu. Evlendikten altı yıl sonra, Aydın isimli ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Zeki Müren ile birlikte birçok filmde başrol oynadı. Türk sinemasının bir döneminde en çok film çeviren ve en çok sevilen oyuncularından biriydi. Kariyerindeki başarılara ve halkın gözündeki mutlu imajıyla dikkat çekmekteydi. Özellikle 1960'lı yılların sonuyla 1970'li yılların başından itibaren yaşadığı çeşitli sağlık sorunları ve kişisel problemleri kariyerine de yansımış ve Belgin Doruk'un çalışması da zor olmaya başlamıştır. Kariyerinin son zamanlarında daha az filmde rol aldı. 1970 yılında, Uluslararası Antalya Film Festivali'inde Ayşecik Yuvanın Bekçileri filmindeki performansından dolayı en iyi kadın oyuncu Ödülü ödülünü aldı.

1970 yılından sonra sadece Gecekondu Rüzgarı (1972) adlı filmde rol aldı. 1975 yılında sinemayı bıraktığını açıkladı. 1985 yılında, sinemayı bıraktıktan on yıl sonra bir televizyon reklamında oynadı. Belgin Doruk 1995 yılında kalp yetmezliğiden dolayı hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.