Aydilge Konseri ne zaman? Aydilge Konseri saat kaçta başlayacak? 25 Haziran Esenyurt Aydilge konseri nerede yapılacak? Şarkıları ve tarzı ile kemikleşmiş hayran kitlesi olan Aydilge Esenyurt'ta vereceği konser ile sevdikleriyle buluşacak. Aydilge konserine katılmak isteyenler konserin ne zaman, saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İşte 25 Haziran Aydilge konserine dair detaylar...

Aydilge Konseri ne zaman? Aydilge Konseri saat kaçta başlayacak? Esenyurt Aydilge konseri nerede yapılacak? Şarkıları ve tarzı ile kemikleşmiş hayran kitlesi olan Aydilge Esenyurt'ta vereceği konser ile sevdikleriyle buluşacak. Aydilge konserine katılmak isteyenler konserin ne zaman, saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İşte25 Haziran Aydilge konserine dair detaylar...

Esenyurt Belediyesi, ilçe tarihinde ilk defa “Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali” gerçekleştiriyor. Dünya kültürüne ev sahipliği yapacak olan ilçe, 4 gün boyunca kültür ve sanatın merkezi olacak.

Aydilge Konseri ne zaman?

Esenyurt'ta genç şarkıcı Aydilge hayranları ile bir araya gelecek. Şarkıları ile binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşatacak olan Adilge'nin konseri 25 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Aydilge Konseri saat kaçta başlayacak?

Aydilge'nin konseri saat 22.00'de başlayacak. Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne gösterileri ve şarkıcı Aydilge'nin konseriyle festivalin açılışı gerçekleşecek. Konsere şimdiden vatandaşlardan büyük ilgi olduğu gelen bilgiler arasında. Dört gün boyunca devam edecek olan festivalde ‘Anadolu Ateşi' de özel dans gösterisi yapacak. Sanatın ve müziğin doyasıya hissedileceği uluslararası festival, ‘Moğollar' konseri ile kapanış yapacak.

Esenyurt'ta Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali

İlçe tarihinde ilk kez yapılan Edebiyat ve Sanat Festivali'nin ardından bir ilke daha imza atan Esenyurt Belediyesi, “Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali” ile Esenyurtluları bir araya getiriyor. 23-26 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivale 16 ülke katılacak. Esenkent Mahallesi'ndeki Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak olan festival, misafir grupların ilçenin ayrı noktalarında yapacağı renkli gösterilerle tüm ilçeye yayılacak. Esenyurt, festival boyunca renklerin, dillerin, kültür ve sanat gösterilerinin merkezi olacak. Festivalde kortej, dans gösterileri, konserler, el sanatları sergisi, atölyeler, geziler ve birçok farklı etkinlik yapılacak.