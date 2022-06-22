Çelik konseri saat kaçta? Kadıköy Çelik konseri ne zaman? 25 Haziran Çelik Festival Park konseri ücretsiz mi?

Çelik konseri saat kaçta? Kadıköy Çelik konseri ne zaman? 25 Haziran Çelik Festival Park konseri ücretsiz mi? Havaların ısınmasıyla birlikte açık hava konserleri de yapılmaya başlandı. Pek çok şarkıcı hayranları ile bu konserlerde buluşuyor ve unutulmaz anlar yaşatıyor. Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Çelik de bu sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor. Çelik konserine gitmek isteyenler konserin ne zaman, saat kaçta başlayacağını merak edip araştırmaya başladı.

Çelik İstanbul'da hayranları ile bir araya geliyor. Dev konsere binlerce kişinin katılması bekleniyor. Çelik konserinde unutulmaz anlar yaşamak isteyenler Çelik konseri saat kaçta? Kadıköy Çelik konseri ne zaman? Çelik Festival Park konseri ücretsiz mi? sorularına yanıt aramaya başladı. Denizin güneşle buluştuğu İstanbul'un yeni açık hava etkinlik mekânı Festival Park Kadıköy, İstanbullu sanatseverleri bu sefer kültür-sanatla yazı kutlamaya davet ediyor. Konserlerle müziği, stand-up gösterileri ile gülmeyi, partiler ile dansı, eşsiz manzara ile yazı kutlayacağımız Festival Park Kadıköy'e tüm İstanbullular davetlidir. Çelik konseri saat kaçta? Festival Park Kadıköy'de Çelik konserine şimdiden büyük ilgi var. Konser 25 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Festival Park Kadıköy Çelik konseri ücretsiz mi? Türk pop müziğinin eskimeyen şarkılarının sesi Çelik 90'lar müziğiyle Festival Park Kadıköy'e getiriyor. Çelik konserine katılım ücretsizdir. İsteyen vatandaşlar Çelik konsrine katılabilir. Giriş için Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir. Festival Park Kadıköy etkinlik takvimi 21 Haziran 2022

Saat: 21.00 – İBB Kent Orkestrası 22 Haziran 2022

Saat: 20.00 – Mesut Süre

Saat: 21.00 – Şener Çetin ile2000'ler Parti 24 Haziran 2022

Saat: 19.00 – Gülinler

Saat: 20.30 – Kaan Tangöze 25 Haziran 2022

Saat: 17.30 – Roller Skate Türkiye ile Paten Partisi

Saat: 20.30 – Çelik 26 Haziran 2022

Saat: 17.30 – dansfabrika ile Hip-Hop

Saat: 20.30 – Anıl Piyancı .