Aydemir Akbaş kaç yaşında? Aydemir Akbaş'ın çocuğu var mı? Aydemir Akbaş'ın eşi kim?

Aydemir Akbaş kaç yaşında? Sözleriyle büyük polemiklere sebep olan Aydemir Akbaş'ın hayatı merak edildi. Araştırılan Akbaş'ın dolu dolu bir meslek hayatı geçirdiği görülüyor. Peki ama Aydemir Akbaş'ın çocuğu var mı? Aydemir Akbaş'ın eşi kim? İşte detaylar...

Sözleriyle büyük polemiklere sebep olan Aydemir Akbaş'ın hayatı merak edildi. Araştırılan Akbaş'ın dolu dolu bir meslek hayatı geçirdiği görülüyor. Peki ama Aydemir Akbaş'ın çocuğu var mı? Aydemir Akbaş'ın eşi kim? İşte detaylar...

Aydemir Akbaş kaç yaşında?

Aydemir Akbaş 25 Şubat 1936 İstanbul doğumlu oyuncu, 86 yaşındadır. Aslen Arnavut asıllı Akbaş senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarıdır.

Aydemir Akbaş'ın çocuğu var mı?

Aydemir Akbaş'ın çocuğu bulunmuyor. Eşi Beyhan hanımla ilk çocuklarının prematüre doğduğunu ve yaşamadığını da belirtti.

Beyhan Akbaş, kedilerden hamile kadınlara geçen 'toxoplasma' isimli bir enfeksiyon geçirdiği için bir daha çocuklarının olmadığını ifade etmişti.

Aydemir Akbaş'ın eşi kim?

Aydemir Akbaş, 1964 yılında Beyhan Benek ile evlendi. Kendi gibi tiyatro oyuncusu olan Beyhan Benek'le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir. Evlilikleri hala devam etmektedir.