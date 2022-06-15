Aydemir Akbaş ne dedi? Aydemir Akbaş kimdir? 86'lık Aydemir Akbaş: 20'lik genç alırım!

Aydemir Akbaş ne dedi? 86 yaşındaki Aydemir Akbaş katıldığı bir programda söylediklerinden dolayı gündem oldu. Sosyal medyada hakarete varan yorumlar yapıldı. Peki ama birçok kişinin tanımadığı Aydemir Akbaş kimdir? Son Dakika:'Aydemir Akbaş'ın 20'lik genç alırım' yorumu...

86 yaşındaki Aydemir Akbaş katıldığı bir programda söylediklerinden dolayı gündem oldu. Sosyal medyada hakarete varan yorumlar yapıldı. Peki ama birçok kişinin tanımadığı Aydemir Akbaş kimdir? Son Dakika:"Aydemir Akbaş'ın 20'lik genç alırım" yorumu...

Aydemir Akbaş ne dedi?

Aydemir Akbaş bir televizyon programına katıldı vesor

"Allah geçinden versin ama eşim Beyhan olmazsa 20'lik alırım." dedi. Stüdyoda tepki olarak "Aaaa yakışmadı" diyerek Aydemir Akbaş durdurulmaya çalışılsa da sözlerine devam etti.

Akbaş; "Yaşlılarla dolaşmam. Ben yaşlılarla dolaşmadım. Hayatım boyunca da dolaşmam. Hep istiyorum yanımda genç kızlar olsun. Beyhan gibi bir kadınla olduktan sonra başka kadınla olmak hafif kalıyor.

Aydemir Akbaş kimdir?

Aydemir Akbaş 25 Şubat 1936 İstanbul doğumludur. Aslen Arnavut asıllı olan Akbaş; senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarıdır. 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak doğan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.

Gazetecilikten sonra tiyatro oyunculuğuna başladı ve birçok ünlü isimle çalıştı. Aydemir Akbaş sinemayla 1964 yılında Keşanlı Ali Destanı'nda tanıştı.

Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino 3. Devre'dir. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

Aydemir Akbaş'ın eşi kimdir?

Aydemir Akbaş, 1964 yılında Beyhan Benek ile evlendi. Kendi gibi tiyatro oyuncusu olan Beyhan Benek'le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir. Evlilikleri hala devam etmektedir. .