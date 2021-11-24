Ayçiçek yağına zam mı gelecek? Ayçiçek yağı fiyatı artacak mı? 5 litre ayçiçek yağı ne kadar? Mutfakların vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağı fiyatları son zamanlarda katlanarak arttı. Döviz kurlarında yaşanan artıştan en fazla etkilenen ürünlerin de başında gelen ayçiçek yağı için yeni bir zam dalgasının gelebileceği söyleniyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ayçiçek yağı ithalatı ihalesi yaptı. İhalede 1 ton başına ayçiçek yağı fiyatı 1471 dolar olarak belirlendi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar ayçiçek yağına zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı.

Ayçiçek yağına zam mı gelecek? Ayçiçek yağı fiyatı artacak mı? 5 litre ayçiçek yağı ne kadar? Mutfakların vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağı fiyatları son zamanlarda katlanarak arttı. Döviz kurlarında yaşanan artıştan en fazla etkilenen ürünlerin de başında gelen ayçiçek yağı için yeni bir zam dalgasının gelebileceği söyleniyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ayçiçek yağı ithalatı ihalesi yaptı. İhalede 1 ton başına ayçiçek yağı fiyatı 1471 dolar olarak belirlendi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar ayçiçek yağına zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı.

Türk mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden biri olan ayçiçek yağında yeni bir zam dalgasının kapıda olddğu iddia edildi. Toprak Mahsulleri Ofisi ayçiçek yağı ithalatı ihalesi yaptı. İhalede 1 ton başına ayçiçek yağı fiyatı 1471 dolar olarak belirlendi. Ayçiçek yağı fiyatlarının ilerleyen günlerde fırlaması bekleniyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 6 bin tonluk ayçiçek yağı ithalatı ihalesi yaptı. TMO ihalesinde en iyi teklif ton başına 1.471 dolar olarak belirlendi.

Ayçiçek yağına zam mı gelecek?

DHA'ya konuşan Edirne'de üreticilik yapan Ziraat Mühendisi Cengiz Yorulmaz, ayçiçek yağı fiyatlarında artışın devam edeceğini söyleyerek, "Bu kış çok zor geçecek" diyor.

Çiftçinin girdi maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatlarının da artacağını belirten Yorulmaz, şu örnekle anlatıyor: "Geçen sene kilosunu 1 lira 80 kuruşa aldığım gübreyi bu yıl 10 lira 50 kuruşa alıyorum. Yani gübrenin fiyatı bir yıl içerisinde 10 kat arttı. Akaryakıt ve doğalgaz çok pahalandı. Gelecek sene marketlerde daha yüksek gıda fiyatlarıyla karşılaşacağız. Çünkü çiftçi bu yıl tarlasına yeterince gübre atamayacak, tarlalardaki verim düşecek."

Ayçiçek yağı fiyatı artacak mı?

Yorulmaz'a göre, ayçiçek yağı fiyatlarını artıran bir diğer etken ise döviz kuru.Türkiye'nin ayçiçek yağında toplam tüketiminin yüzde 50'sini üretebildiğini söyleyen Yorulmaz, ayçiçek yağında ithalata bağımlı olunduğunu anlatıyor:

"Türkiye, tükettiği ayçiçeğin yarısını ithal ediyor. Bu yıl aşırı derece kuraklık yaşandığı için verim düştü ve ithalat ihtiyacı arttı. Doların yükselmesiyle ve Rusya ve Ukrayna'nın gümrük vergilerini artırmasıyla birlikte fiyatlar çok yükseldi. Yani marketler ne kadar stok yaparsa yapsın, dövizin hali ortada."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.