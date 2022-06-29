Ayçiçek yağı fiyatı düştü mü? 5 litre sıvıyağ ne kadar oldu? Sıvı yağa indirim mi yapıldı? 30 TL indirim beklentisi oluştu! A101, ŞOK, BİM gibi zincir marketlerden alışveriş yapan vatandaşlar ayçiçek yağına zam gelen peş peşe zamlar nedeniyle oldukça zor anlar yaşamıştı. Son gelen bilgilere göre uluslararası piyasada ayçiçek yağı fiyatlarında ciddi oranda bir düşüş yaşandı. Bunu düşüşün de yurt içinde market sıvı yağ fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Peki markette ayçiiçeği yağı (sıvı yağ) 5 litre kaç TL oldu?

Ayçiçek yağı fiyatı düştü mü? 5 litre sıvıyağ ne kadar oldu? Sıvı yağa indirim mi yapıldı? 30 TL indirim beklentisi oluştu! A101, ŞOK, BİM gibi zincir marketlerden alışveriş yapan vatandaşlar ayçiçek yağına zam gelen peş peşe zamlar nedeniyle oldukça zor anlar yaşamıştı. Son gelen bilgilere göre uluslararası piyasada ayçiçek yağı fiyatlarında ciddi oranda bir düşüş yaşandı. Bunu düşüşün de yurt içinde market sıvı yağ fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Peki markette ayçiiçeği yağı (sıvı yağ) 5 litre kaç TL oldu?

Son aylarda fiyatı en çok zamlanan ürünlerin başında ayçiçek yağı geliyor. 2022 yılına da zamlarla giren vatandaşlar mutfaklarının olmazsa olmazı ayçiçek yağına gelen fahiş zamlardan şikayet ediyordu. Ancak yaşanan son gelişme ayçiçek yağına indirim beklentisini oluşturdu.

Ayçiçek yağı fiyatı düştü mü?

Dünya'nın haberine göre Uluslararası piyasada ham ayçiçek yağının tonu 2150 bin dolara yükseldikten sonra son dönemde talep yetersizliğinden dolayı fiyatlarda hızlı bir düşüş yaşanıyor. Sektör temsilcileri şu an rafl arda 180 ile 200 lira arasında yer alan 5 litrelik ayçiçek yağının 155-160 lira bandına inmesi öngörüyorlar.

5 litre sıvıyağ ne kadar oldu?

Marketlerde 5 lt ayçiçek yağı fiaytları 29 Haziran itibari ile 180 TL ile 200 TL arasında değişmektedir. Beklenen indirimin ürünlere yansıması ile 5 litre ayçiçek yağının 150 TL'ye kadar gerilemesi bekleniyor.

A101-ŞOK-BİM ayçiçek yağı ne kadar?

A-101'in sıvı yağ markası VERA'nın 5 litre satış fiyatı 179 TL. ŞOK Market'in ayçiçek markası Evin'in 5 litre fiyatı 155 TL civarında satılıyor.