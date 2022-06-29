Ayçiçek yağına 30 TL indirim geliyor? Ayçiçek yağına indirim mi yapılacak? Sıvı yağ (ayçiçeği) fiyatı düşecek mi? Markette 5 litre ayçiçek yağı ne kadar oldu? Vatandaşın mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alan ayçiçek yağına son aylarda peş peşe zamlar gelmişti. 5 litre ayçiçek yağı fiyatının 180 TL'yi geçtiği şu günlerde gelen bir haber vatandaşları sevindirdi Uluslararası ayçiçek yağı fiyatlarında ciddi düşüş yaşandı. Bu durumun marketlerde satılan ayçiçek yağı fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Ayçiçek yağına 30 TL indirim geliyor? Ayçiçek yağına indirim mi yapılacak? Sıvı yağ (ayçiçeği) fiyatı düşecek mi? Markette 5 litre ayçiçek yağı ne kadar oldu? Vatandaşın mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alan ayçiçek yağına son aylarda peş peşe zamlar gelmişti. 5 litre ayçiçek yağı fiyatının 180 TL'yi geçtiği şu günlerde gelen bir haber vatandaşları sevindirdi Uluslararası ayçiçek yağı fiyatlarında ciddi düşüş yaşandı. Bu durumun marketlerde satılan ayçiçek yağı fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan yükseliş trendi yerini sakinliğe ve düşüşe bıraktı. Peş peşe zamlar nedeniyle ayçiçek yağı fiyatları ülkemizde de büyük tartışmalara neden olmuştu. Uluslararası alanda ayçiçek yağlarında yaşanan düşüş yurt içi piyasaya da indirim olarak yansıması beklşeniyor.

Ayçiçek yağına 30 TL indirim geliyor?

Dünya'dan Mehmet Hanifi GÜLEL'in haberine göre; Uluslararası piyasada tonu 800 dolar olan pandemi ile birlikte 2150 dolara yükselen ham ayçiçek yağ fiyatı son haftalarda ciddi bir düşüş trendine girdi. Uluslararası piyasada tonu 2150 dolardan 1500 dolara geriledi. Uluslararası piyasada fiyatların yüzde 30 gerilediğini kaydeden sektör temsilcileri, yeni fiyatlarla yapılan kontratların işlenip, pazara sunulmasıyla ayçiçek yağında fiyat düşüşünün rafl ara da yansıması beklediklerini kaydettiler. Sektör temsilcileri şu an rafl arda 180 ile 200 lira arasında yer alan 5 litrelik ayçiçek yağının 155-160 lira bandına inmesi öngörüyorlar.

Ayçiçek yağına indirim mi yapılacak?

Küresel piyasada ayçiçek yağı fiyatında yaşanan gerilemenin vatandaşın cebine de olumlu olarak yansıması bekleniyor. Marketlerde satılan ayçiçek fiyatlarına yakın zamanda yüzde 15 oranında indirim gelmesinin muhtemel olduğu beliritliyor.

Sıvı yağ (ayçiçeği) fiyatı düşecek mi?

Ayçiçeği yağ fiyatlarının uluslararası pazarda gerilemeye başladığını aktaran Solventum Yönetim Kurulu Başkanı Onat Angı, uluslararası piyasada yüzde 30 düştüğünü ve iç piyasada fiyatların düşmeye başladığını söyledi. İç piyasada yansımayan fiyatlarla beraber yüzde 15 civarında bir düşüş beklendiğini ifade eden Angı, “İç piyasa şu an durgun ve yansımayan fiyatlarla beraber bir düşüş bekleniyor. Yeni fiyatlarla 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 155 ile 160 lira gibi bir seviyelerde olması bekleniyor. KDV dahil yüzde 20'ye yakın düşüş olması söz konusu. Yeni hasat da fiyat düşüşünde etkili olacak” dedi. Diğer yandan çekirdek ve ham yağ ihracatının Rusya ve Ukrayna'dan ciddi anlamda yapıldığına dikkat çeken Angı, “Türkiye'nin yağ ihracatını yasaklaması ile sektör bir durgunluk yaşadı. İhracat kapısının tekrar açılmasıyla sektör için hareketli geçti. İlk etapta alınan siparişleri yetiştirilmesi konusunda yoğun geçti ama son dönemde yeni siparişlerde yavaşlama yaşanıyor. Yeni siparişlerin azalması sektörü zorluyor” açıklamasında bulundu.

Markette 5 litre ayçiçek yağı ne kadar oldu?

Zincir marketlerde ayçiçek yağı fiyatları 5 litre için ortalama olarak 180 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Beklenen indirimin fiyatlara yansımasıyla 5 litre ayçiçekyağı fiyatının 150 TL'ye kadar düşmesi bekleniyor.

Ayçiçek yağı nedir?

Ayçiçek yağı ayçiçeği bitkisinin çekirdeklerinden diğer bir deyişle tohumlarından elde edilen açık sarı renkli ve hafif tadı olan bitkisel bir yağdır. Yapısında bol miktarda doymamış yağ asitlerini barındırır ve genel itibarıyla besin amaçlı kullanılır. Bunun yanında Biyodizel yapımında ve ilaç sanayinde kullanılmaktadır. Ayçiçek yağı dünyada en çok üretilen dört bitkisel yağdan birisidir. .