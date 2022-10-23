25 Ekim Güneş tutulması saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'de net görülecek mi?
25 Ekim Güneş tutulması saat kaçta? Ülkemizde de net bir şekilde izlenebilecek olan Güneş uzatılması için geri sayım başladı. Tutulma, Türkiye'de parçalı güneş tutulması olarak izlenebilecek. Peki ama tutulma saat kaçta olacak ve nerelerde izlenebilecek? Güneş tutulması Türkiye'de net görülecek mi? İşte detaylar...
2022-10-23 14:41:08
25 Ekim Güneş tutulması saat kaçta? Ülkemizde de net bir şekilde izlenebilecek olan Güneş uzatılması için geri sayım başladı. Tutulma, Türkiye'de parçalı güneş tutulması olarak izlenebilecek. Peki ama tutulma saat kaçta olacak ve nerelerde izlenebilecek? Güneş tutulması Türkiye'de net görülecek mi? İşte detaylar...
25 Ekim Güneş tutulması saat kaçta?
Parçalı güneş tutulması Türkiye saati ile 12.40 ve 15.00 arasında meydana gelmesi bekleniyor. Tutulmanın maksimum evreye çıkması saat 13.50'yi bulacak.
Bu aşamalarda güneş diskinin %50'si örtülmüş olacak ve güneş yarım ay şeklini alacak. Güncel tedaylar, tutulmadan sonra gelecek.
Güneş tutulması Türkiye'de net görülecek mi?
Ülkemizin konumu ve güneş tutulmasının gerçekleştiği tarih göz önünde bulundurulduğunda; güneş tutulması sadece parçalı güneş tutulması şeklinde izlenebilecek.
Tüm şehirlerden güneş tutulması gözlemlenebilecek.
YORUMLAR (0)