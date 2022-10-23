25 Ekim Güneş tutulması saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'de net görülecek mi?

25 Ekim Güneş tutulması saat kaçta? Ülkemizde de net bir şekilde izlenebilecek olan Güneş uzatılması için geri sayım başladı. Tutulma, Türkiye'de parçalı güneş tutulması olarak izlenebilecek. Peki ama tutulma saat kaçta olacak ve nerelerde izlenebilecek? Güneş tutulması Türkiye'de net görülecek mi? İşte detaylar...