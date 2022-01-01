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TIMETURK / GENEL / Avrasya Tüneli ücreti 2022 | Avrasya Tüneli gece 12'den sonra ne kadar?

Avrasya Tüneli ücreti 2022 | Avrasya Tüneli gece 12'den sonra ne kadar?

Avrasya Tüneli ücreti 2022 | Avrasya Tüneli gece 12'den sonra ne kadar? 2022 yılına peş peşe zam haberleri ile girdik. Elektrik ve doğalgaz zammından sonra köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de zam geldiği açıklandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine de zam yapıldı. Araç sahiplerini üzen gelişme sonrası Avrasya Tüneli'nin kaç lira olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Avrasya Tüneli gündüz ve gece geçiş ücretleri...

2 Saat Önce
2022-01-01 15:10:13
Avrasya Tüneli ücreti 2022 | Avrasya Tüneli gece 12'den sonra ne kadar?

Avrasya Tüneli ücreti 2022 | Araç sahipleri 2022 yılına zamlarla girdi. Benzin, motorin ve LPG zammının yanında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de 2022 yılında zam yapıldı. Zam Avrasya Tüneli için de geldi. Avrasya Tüneli'ni sık sık kulalanan vatandaşlar Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar oldu? Avrasya Tüneli gece 12'den sonra ne kadar? gibi soruları sormaya başladı. İşte güncel otoyol ücretleri...

Köprü ücretlerine zam ve çift yönlü ücret tarifesi geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir." denildi.

Avrasya Tüneli gece 12'den sonra ne kadar?

Avrasya Tüneli'nin de zam geldiği açıklandı. Avrasya Tüneli gece geçiş ücreti ise indirimli olacak. Gece 12'den sonra Avrasya Tüenli'ni kullananlar yüzde 50 oranına indirimli geçiş yapacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: ''Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir.''

Avrasya Tüneli nedir?

Avrasya tüneli ya da İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi, temeli 26 Şubat 2011 tarihinde atılan Asya ve Avrupa yakalarını, Kennedy Caddesi'nde Kumkapı ile D-100 Karayolu'nda Koşuyolu mevkii güzergahında deniz tabanının altından bağlayan ve boğaz geçişine imkân sağlayan karayolu tünelidir. Toplam güzergah tünel ve bağlantı yolları ile 14,6 kilometredir. Kumkapı ile Koşuyolu arasında yoğun trafikte 100 dakikaya varan seyahat süresinin 5 dakikaya kadar indirilmesi hedeflenmiştir.

İstanbul Boğazı'nda üç köprü ve bir arabalı feribotla beraber alternatif bir karayolu geçişi sağlamak amacıyla, Marmaray'ın 1,2 kilometre kadar güneyinde inşa edilen proje mevcut üç köprünün ve arabalı feribotun trafik yüklerini paylaşarak İstanbul'a daha dengeli bir şehir içi ulaşımı sağlanması beklenmektedir. İstanbul'da Marmaray tüp geçidinden sonra ikinci deniz altı tünelidir. Tünelin geçiş ücreti iki yönlü olarak alınıyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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