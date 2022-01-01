2022 yılına vatandaş yine zam haberleriyle girdi. Boğaz Köprüsü gidiş geliş (dönüş) ücretli mi oldu? 15 Temmuz Köprüsü ve FSM Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? sorusu son gelen haberlerden sonra vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İstanbul'da yaşayanlar 2022 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü'nden zamlı geçecek.

İstanbul'da köprü ve otoyolları kullanan araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı. 2022 yılına zam haberleri ile giren araç sahipleri Boğaz Köprüsü gidiş geliş (dönüş) ücretli mi oldu? 15 Temmuz Köprüsü ve FSM Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. Her gün yüz binlerce aracın geçtiği Boğaz Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ücretlendirmelerinde yeni gelişme yaşandı. 2022 yılın gelmesiyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ücretlerinde değişiklik oldu.

Boğaz Köprüsü gidiş geliş (dönüş) ücretli mi oldu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine dair önemli bir duyuru geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir."

15 Temmuz Köprüsü ve FSM Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?

Açıklamanın devamında ise şunlar yer alıyor: "Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir. Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 - 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir."

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine de zam geldi?

46 lira olan Avrasya Tüneli geçiş ücretine de zam geldi. Açıklamada, "Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05.00–00.00 arasında tek yönde 53 lira, 00.00–05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 lira olarak belirlendi." denildi.

2021 Köprü geçiş ücretleri ne kadardı?

2021 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün geçiş ücretleri aynıydı. Bu ücetler otomobiller için 13,25 TL, hafif ticari araçlar için 17 TL ve motosikletler için 5,25 TL idi.

2021 yılında Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti otomobiller için 147,50 TL ,hafif ticari araçlar için 236 TL, motosikletler için 103 TL, 3. sınıf araçlar için 280 Tl, 4. sınıf araçlar için 371,50 TL, 5. sınıf araçlar için 468,50 TL idi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.