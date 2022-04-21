Avrasya Tüneli motosiklet geçiş ücreti 2022 | Motosiklet Avrasya Tüneli'nden kaç TL'ye geçer? Avrasya Tüneli motosiklet yasağı bitti mi? soruları şu sıralar motosiklet sürücüleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biri olan ve trafiğe takılmadan karşıya geçmeye olanak sağlayan Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçişlerine başlanacağı duyuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamasından sonra motosiklet sürücüleri geçiş ücretini merak etmeye başladı. Peki Avrasya Tüneli 2022 motosiklet ücreti ne kadar olacak?

Avrasya Tüneli motosiklet geçiş ücreti 2022 | Motosiklet Avrasya Tüneli'nden kaç TL'ye geçer? Avrasya Tüneli motosiklet yasağı bitti mi? soruları şu sıralar motosiklet sürücüleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biri olan ve trafiğe takılmadan karşıya geçmeye olanak sağlayan Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçişlerine başlanacağı duyuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamasından sonra motosiklet sürücüleri geçiş ücretini merak etmeye başladı. Peki Avrasya Tüneli 2022 motosiklet ücreti ne kadar olacak?

Tünel vasıtası ile boğazın altından köprü trafiğine kalmadan sadece dakikalar içinde İstanbul'un diğer yakasına geçilmesini sağlayan Avrasya Tüneli'ne ilgi oldukça fazla. Bilindiği üzere tünelden sadece 1. ve 2. sınıf araçların geçişine izin veriliyordu. Ancak son yapılan açıklama ile Avraysa Tüneli'nden motosiklet geçişlerine de izin verileceği belirtildi. Bu gelişmeden sonra motosikletli sürücüler tünel geçiş ücretinin ne kadar, kaç TL olduğunu araştırmaya başladı.

Avrasya Tüneli motosiklet geçiş ücreti 2022

Avrasya Tüneli'nden motosiklet ile geçiş ücretleri pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. İlerleyen günlerde motosiklet geçişlerine ilişkin ücret tarifesi açıklanacaktır. Mevcut 1. ve 2. sınıf araçlar için ücretler ise şöyledir;

1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL, minibüsler için 79,50 TL olarak belirlenmiştir. Ancak ücretlerde gece ve gündüz tarifesi uygulanıyor. 00:00 – 04:59 saatleri arasında gece tarifesinde geçiş ücretleri %50 indirimli oluyor.

Gece tarifesi geçiş ücretleri: Otomobil 26,50 TL, minibüs 39,75 TL

Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir.

Motosiklet Avrasya Tüneli'nden kaç TL'ye geçer?

Motosiklet geçiş ücretlerinin otomobil geçiş ücretlerinden çok daha düşük olması bekleniyor. Dolayısıyla Avrasya Tüneli motosiklet geçişleri için tahmini olarak 30-40TL gibi bir ücret istenebilir.

Avrasya Tüneli motosiklet yasağı bitti mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Avrasya Tüneli'nden motosiklet ile geçişlerin başlayacağı müjdesini verdi. Motosiklet sürücüleri bu gelişme karşısında sevindi. dil Karaismailoğlu açıklamasında "Avrasya Tünelini, Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açıyoruz" dedi.