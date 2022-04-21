Avrasya Tüneli motosiklet geçişi serbest mi, başladı mı? Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçişleri ne zaman başlayacak? Avrasya Tüneli motosiklete açıldı mı?

Avrasya Tüneli motosiklet geçişi başladı mı? Avrasya Tüneli'nden motosikletle geçilir mi? Avrasya Tüneli motosikletlere açıldı mı? Avrasya Tüneli'nin kullanması yasak olan motosikletlerle ilgili sevindiren bir karar alındı. Artık motosikletler de Avrasya Tüneli'nden geçebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu motosiklet kullanıcılarını sevindiren bir açıklamada bulundu. Karaismailoğlu, 'Avrasya Tünelini, Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açıyoruz' dedi.

Avrasya Tüneli motosiklet geçişi başladı mı? Avrasya Tüneli'nden motosikletle geçilir mi? Avrasya Tüneli motosikletlere açıldı mı? Avrasya Tüneli'nin kullanması yasak olan motosikletlerle ilgili sevindiren bir karar alındı. Artık motosikletler de Avrasya Tüneli'nden geçebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu motosiklet kullanıcılarını sevindiren bir açıklamada bulundu. Karaismailoğlu, "Avrasya Tünelini, Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açıyoruz" dedi.

Avrasya Tüneli İstanbul trafiğini rahatlatan en önemli projelerden biri olan öne çıkıyor. Avrasya Tüneli ile boğazın altını tünel vasıtası ile geçen araçlar köprüye takılmadan kolaylıkla karşıya geçebiliyor. Avras Tünelinden bazı taşıt ütrlerinin geçişleri yasaklanmıştı. Son yapılan açıklama ile motosiklet sürücüleri sevindi.

Avrasya Tüneli motosiklet geçişi serbest mi, başladı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Avrasya Tüneli'nin motosikletli sürücülere de açılacağını duyurdu. Bu haber motosiklet kullanıcılarını sevindirdi.

Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçişleri ne zaman başlayacak?

Karaismailoğlu, "Avrasya Tünelini, Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açıyoruz" dedi.

Avrasya Tüneli motosiklet geçiş ücreti ne kadar?

Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçiş ücretlerine dair henüz bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen günlerde konuya ilişkin resmi açıklamalar gelecektir

Avrasya Tüneli fiyatları

Avrasya Tüneli otomobiller için gündüz 05.00-23.59 arasında 53 TL iken gece 00.00 - 04.59 arasında 26,5 TL.

Minibüsler için ise 05.00-23.59 arasında 79,5 TL iken gece 00.00 - 04.59 arasında 39,75 TL.

Avrasya Tüneli hakkında

Avrasya tüneli ya da İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi, temeli 26 Şubat 2011 tarihinde atılan Asya ve Avrupa yakalarını, Kennedy Caddesi'nde Kumkapı ile D-100 Karayolu'nda Koşuyolu mevkii güzergâhında deniz tabanının altından bağlayan ve boğaz geçişine imkân sağlayan karayolu tünelidir. Toplam güzergâh tünel ve bağlantı yolları ile 14,6 kilometredir. Kumkapı ile Koşuyolu arasında yoğun trafikte 100 dakikaya varan seyahat süresinin 5 dakikaya kadar indirilmesi hedeflenmiştir.

İstanbul Boğazı'nda üç köprü ve bir arabalı feribotla beraber alternatif bir karayolu geçişi sağlamak amacıyla, Marmaray'ın 1,2 kilometre kadar güneyinde inşa edilen proje mevcut üç köprünün ve arabalı feribotun trafik yüklerini paylaşarak İstanbul'a daha dengeli bir şehir içi ulaşımı sağlanması beklenmektedir. İstanbul'da Marmaray tüp geçidinden sonra ikinci deniz altı tünelidir. Tünelin geçiş ücreti iki yönlü alınmakla birlikte; 2017 yılı için arabalar için ₺16,60, minibüsler için ₺24,90'dı. 2020 yılında yapılan zam ile birlikte geçiş ücreti otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için 54,70 TL oldu. Tünelin ismi için hükümet yetkilileri halk oylaması ile belirleneceği belirtilip, resmi adresinden 10 aralık tarihine kadar oylaması yapılması istenmiştir. Fakat 11 Aralık'ta yetkililer sitedeki oylama sonucunu açıklamayıp, konunun çarpıtıldığı gerekçesiyle paylaşmamışlardır. İsim değiştirilmeyerek aynı olarak "Avrasya Tüneli" adı altında 20 Aralık'ta tünelin açılışı yapılmıştır.

Tünel kazısını yapan ve ‘Yıldırım Bayezid' adı verilen tünel açma makinesi (TBM); 33,3 kW/m2'lik kesici kafa gücü ile dünyada 1. sırada, 12 bar'lık tasarım basıncı ile 2. sırada ve 147,3 m2'lik kesici kafa alanı ile 6. sırada yer alıyor.

Sismik aktivitesi yüksek ‘Kuzey Anadolu Fayı', Avrasya Tüneli güzergâhının 17 km yakınından geçiyor. Sismik aktivitelerden doğacak gerilme ve yer değiştirmeleri kabul edilebilir düzeye indirmek amacıyla tasarlanan iki sismik bileziğin (sismik mafsal/conta) Tüneldeki konumları özenle belirlendi. Yer değiştirme limitleri, kayma için ±50 mm, uzama/kısalma için ±75 mm olarak belirlenen sismik bilezikler, laboratuvarlarda test edilerek uygunluğu ve başarısı kanıtlandıktan sonra üretildi. Bilezikler, geometrik boyutları ve maruz kalacağı sismik aktivite seviyesi dikkate alındığında, TBM tünelcilik sektöründe bu özelliklere sahip ‘ilk' uygulama oldu.

Deprem davranışı ile ilgili tasarımda, moment büyüklüğü Mw = 7,25 kabul edilmiş olup; Tünelin 500 yılda bir görülebilecek depreme karşı ‘servis şartları' ve 2.500 yılda bir görülebilecek depreme karşı ise ‘güvenlik şartları' bozulmaksızın davranabileceği ortaya konuldu. Tasarım aşamasında sismik bilezik konumlarının başarıyla saptandığı, Tünel inşaatı sırasında sürekli ölçülen ‘kesici kafa döndürme moment' (tork) değerleriyle doğrulandı.

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