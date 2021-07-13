AVM'ler resmi tatillerde açık mı? Alışveriş merkezleri bayramda açık mı? Resmi tatillerde izinli olan vatandaşlar AVM'lerde alışveriş yapmak istiyor ancak AVM'lerin resmi tatillerde açık olup olmadığını bilmiyor. Yüz binlerce kişini akın ettiği AVM'ler korona virüs salgını nedeniyle uzun süre kapalı kalmıştı. 1 Temmuz itibariyle tüm Türkiye'de normalleşme sürecine girilmişti. Peki normalleşme ile bayramlarda AVM'ler açık mı?

AVM'ler resmi tatillerde açık mı? Alışveriş merkezleri bayramda açık mı? Resmi tatillerde izinli olan vatandaşlar AVM'lerde alışveriş yapmak istiyor ancak AVM'lerin resmi tatillerde açık olup olmadığını bilmiyor. Yüz binlerce kişini akın ettiği AVM'ler korona virüs salgını nedeniyle uzun süre kapalı kalmıştı. 1 Temmuz itibariyle tüm Türkiye'de normalleşme sürecine girilmişti. Peki normalleşme ile bayramlarda AVM'ler açık mı?

Ülkemizde sayıları her geçen gün artan AVM'lere vatandaşların ilgisi de artıyor. Alışveriş yapmak ve gezmek için AVM'leri tercih edenler resmi tatillerde ve bayramlarda AVM'lerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki AVM'ler resmi tatillerde açık mı? Alışveriş merkezleri bayramda açık mı?

AVM'ler resmi tatillerde açık mı?

AVM'ler resmi tatillerde açık oluyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çeşitli kısıtlamalar ile AVM'ler resmi tatillerde kapalı olmuştu. Ancak 1 Temmuz normalleşme süreci ile birlikte uygulanan kısıtlamaların büyük çoğunluğu kalktı ve AVM'ler normal çalışma saatine döndü. Peki AVM'ler resmi tatillerde açık mı? AVM'ler 1 Temmuz'dan sonra resmi tatillerde de açık olacak.

AVM çalışma saatleri

1 Temmuz'dan sonra ülke genelinde normalleşmeye gidildi ve birçok kısıtlama kaldırıldı. Tüm yasakların kalkmasıyla AVM çalışma saatleri de normale döndü. AVM'ler sabah saat 10.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.

AVM nedir?

Alışveriş merkezi (AVM), büyük ve orta büyüklükteki kentlerde çeşitli ürünlerin ve yaygın markaların satışı için genelde bir firma bünyesinde bazen de kooperatif olarak faaliyet gösteren büyük satış mağazası, çarşı kompleksi. Modern anlamda alışveriş merkezleri, şehirlerin hızla büyümesi ve kent merkezlerinin alışveriş için uzak kalması nedeniyle ortaya çıkmıştır.

Mağaza, büyüklüğüne göre reyonlardan oluşabileceği gibi bir mağazalar topluluğu şeklinde de olabilir. Küçük alışveriş merkezi'nden boyut ve işlevsellikleri ile farklıdır. Alışveriş merkezleri mimari açıdan önemli yapılardı ve varlıklı müşterilerin hava koşullarından korunan alanlarda satın almalarını sağladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.