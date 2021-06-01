AVM'ler cumartesi kaçta kapanıyor? Kademeli normalleşmenin ikinci adımında cumartesi günü sokağa çıkma yasağı sadece akşam saatlerinde uygulanacak. AVM'ler de hafta sonu pazar günü hariç cumartesi günleri açık olacak. AVM'de vakit geçirmek isteyenler AVM'ler cumartesi kaçta kapanıyor? AVM'de yemek yemek serbest mi? gibi soruları soruyor. Peki AVM'ler cumartesi kaça kadar açık?

1 Haziran'dan itibaren ülke genelinde yeni bir döneme girildi. Tam açılma öncesi son adım olan bu dönemde sokağa çıkma yasaklarında yeni güncellemeler yapıldı. Cumaretesi günü sokağa çıkma yasası yeni dönemde sadece akşam saatlerinde geçerli olacak. AVM'ler de cumartesi günü açık olacak. Peki AVM'ler cumartesi kaçta kapanıyor? AVM'de yemek yemek serbest mi?

İçişleri Bakanlığı haziranda uygulanacak yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı. Yayımlanan genelgede AVM'lerin hangi günnler açık olduğu ve kaça kadar açık olduğu belirlendi.

AVM'LER CUMARTESİ KAÇTA KAPANIYOR?

Bu işyerlerinin dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro, ofisler ve benzeri işyerleri ile alışveriş merkezlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği belirtidi.

AVM'LERDE YEMEK YEMEK SERBEST Mİ?

Kafe ve restoranların açılmasıyla AVM'lerde yemek yemek serbest oldu.

AVM'LER CUMARTESİ AÇIK MI?

Sokapa çıkma yasağı uygulanmayan saatlerde AVM'ler açık olacak. AVM'ler haftas onunda cumartesi günleri açık olacak pazar günleri ise kapalı olacak.

CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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