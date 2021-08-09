ATM EFT ücreti 2021 | ATM'den başka bankaya para gönderme ücreti ne kadar? ATM'den para gönderme ücretlerinde artışa gidildi. Merkez Bankası'nın tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATM EFT ücreti 2021 | ATM'den başka bankaya para gönderme ücreti ne kadar? ATM'den para gönderme ücretlerinde artışa gidildi. Merkez Bankası'nın tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

EFT işlemlerinden alınacak işlemler için ücret sınırı güncellemelerini içeren değişiklikler, finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar tebliğinde de düzenlenerek yürürlüğe girdi.

ATM'den EFT ücreti var mı?

ATM üzerinden yapılan EFT işlemlerinde ücret kesintisi yapılıyor. Gönderilen paraya göre ücret artabiliyor.

ATM'den başka bankaya para gönderme ücreti ne kadar?

İşlem tutarı 1,000 TL'nin altındaki EFT işlemlerinin ATM'den yapılması halinde alınan ücret 2 TL'den 4 TL'ye çıkarıldı.

EFT işlem tutarının bin TL ile 50 bin TL arasında olması halinde alınacak ücretlerden 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirtilen tutarlardan 5 TL olanı 8 TL olarak yeniden belirlendi.

Öte yandan yurt dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde, işlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde uygulanacak azami üye iş yeri ücreti de yüzde 1,60'tan 1,90'a yükseltildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.