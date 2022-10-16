Atike'nin gözüne ne oldu? Masterchef Atike Bozyaka'nın gözü neden sarılı?

Atike'nin gözüne ne oldu? Masterchef'in yeni bölümünde Atike'nin sağlık durumu merak konusu oldu Atike Bozyaka'nın gözündeki sargı sevenlerini korkuttu. Masterchef Atike Bozyaka'nın gözü neden sarılı? İşte detaylar.

Atike'nin gözüne ne oldu? Masterchef'in yeni bölümünde Atike'nin sağlık durumu merak konusu oldu Atike Bozyaka'nın gözündeki sargı sevenlerini korkuttu. Masterchef Atike Bozyaka'nın gözü neden sarılı? İşte detaylar.

Atike'nin gözüne ne oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacılardan birinin gözü sargılıydı. Yarışmaya yedeklerden giren Atike Bozyaka'nın gözündeki sargı nedeniyle internet üzerinden "Atikenin gözü neden sarılı?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Atike olayla ilgili; "Bir gecede oldu her şey göz ağrısı başladı ve göz kapağımın üstü kalınlaştı. İltihap kapmış kornea çizilmiş, görmede biraz kayıp var ve ışık hassasiyeti var. İlaç verdi doktor ve kapalı kalması gerekiyor. Ama sıkıntı çıkaracak şey değil daha önce de yaşamıştım bunu" açıklamasını yaptı.

Atike Bozyaka kim?

Atike Bozyaka 34 yaşında profesyonel aşçı ve tatlıcıdır. Yarışmaya ilk turda iki evet alarak ikinci tura yükselen Atike yedeklerden kadroya giriş yaptı.