Masterchef 102. bölüm izle | Masterchef 15 Ekim ödül oyununu kim kazandı?

Masterchef 102. bölüm izle | En çok izlenen yarışma Masterchef'in yeni bölümü yayınlandı. Ödül oyunu oynanan son bölümde kazanan isimler merak konusu oldu. Masterchef 15 Ekim ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef 102. bölüm izle | En çok izlenen yarışma Masterchef'in yeni bölümü yayınlandı. Ödül oyunu oynanan son bölümde kazanan isimler merak konusu oldu. Masterchef 15 Ekim ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef 102. bölüm izle

Ödül oyununun oynandığı Masterchef 102.bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Masterchef 15 Ekim ödül oyununu kim kazandı?

Masterchef ödül oyununda takımlar; vişneli mekik patlıcanlı börekitas, mini pizza, yaban mersinli muffin, parmesanlı tuzlu grisini, ege otlu quiche, elmalı strudel, yer fıstıklı çikolatalı bar, sakallı sandviç yaptılar. Yarışmanın belli bir kısmından sonra mavi takım ve kırmızı takım yer değiştirdi. Bu etabın kazananı mavi takım oldu.

Mavi takım tekli olarak oyun oynadı. Aileleri ile buluşmaya hak kazanan 3 isim Tayfun Ayaz ve serpilay oldu.