Astım hastaları bu bitkiler sayesinde rahat nefes alabilir

Astım hastalığı da nefes darlığı problemi de yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Sizler için astım hastalığına ve nefes darlığına iyi gelip, nefes almayı kolaylaştıran bitkileri araştırdık ve derledik...



Astım, solunum yollarını tıkayan ve nefes almayı çok zorlaştıran kronik bir hastalıktır. Astım hastalığı yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkiler. Nefes almak gibi kolay bir şey onlar için çok zorlayıcı olabilir. Fakat bazı bitkiler yardımıyla astım hastaları için nefes almak kolaylaşabilir.

Rahat bir nefes almak için hangi bitkileri tüketmek gerekir?

Isırgan otu - Isırgan otu çay olarak içilebileceği gibi yemek olarak da tüketilebilir. Isırgan otu, astım ve bronşite iyi gelir, ciğerlerin içerisindeki havayı düzenler. Fakat çay olarak tüketecekseniz gün içerisinde çok fazla tüketmemeye özen göstermeniz gerekir.

Lavanta - Lavanta tatlılarda veya çay olarak tüketilebilir. Lavantayla buhar banyosu da yapmak mümkündür. Bulunduğunuz odaya kaynar suyun içerisine damlatacağınız on damla lavanta yağı ile güzel bir koku sağlayabilirsiniz. Lavanta nefes almayı kolaylaştıracaktır.

Biberiye - Biberiyenin içerisinde bulunan maddeler nefes almayı kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Ayrıca isterseniz biberiyeyi günde en fazla iki defa olacak şekilde demleyip çay olarak da tüketebilirsiniz.

Adaçayı - Adaçayı öksüren hastalara tavsiye edilen bir çaydır. Nefes almaya etkisi çok büyüktür. Uzun süreli tüketildiğinde astım hastalığının etkilerini hafifletebilir.

Anason çayı - Anason da adaçayıyla aynı etkilere sahip bir bitkidir. Aynı zamanda sakinleştirici bir etkisi de bulunur. Anason çayını çubuk tarçınla beraber demleyerek gün içinde afiyetle tüketebilirsiniz.

Andız otu - Andız otunu astım hastalığının vücutta oluşturduğu kötü özelliklerinden kurtulmak için tüketebilirsiniz. Bunun için bir tutam kurutulmuş andız otunu balla karıştırıp yiyebilirsiniz. Fakat aşırı miktarda tüketimi çeşitli alerjik hastalıklara sebebiyet verebilir.

Akasya yaprağı - Bir litre kaynamış suya bir tutam kurutulmuş akasya yaprağı atarak demleyip tüketebilirsiniz.

Çörek otu yağı - Yarım çay kaşığı çörek otu yağı astım hastalığı tedavisini destekleyecektir.

Ekinezya - Ekinezya çayı astım ve bronşit hastalıkları için birçok faydaya sahiptir. Demleme ya da sallama olarak tüketebileceğiniz ekinezya çayından sabah ve akşam içebilirsiniz.

Keçiboynuzu - Keçi boynuzu veya keçiboynuzu pekmezi tüketmek ciğerleri güçlendirip nefes almayı kolaylaştırır.

Okaliptus - Okaliptus çayını tüketerek de astım hastalığının kötü etkilerini hafifletebilirsiniz.

Tüm bu ürünleri doktorunuza danışmadan asla tüketmemeniz gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.