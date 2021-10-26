Son zamanlarda yaşanan döviz kurlarındaki artış nedeniyle ithal edilen ürünlere de peş peşe zamlar gelmeye başlamıştı. İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararına göre ayçiçek yağı ve aspir tohumu ithalatında yıl sonuna kadar gümrük vergisi alınmayacak. Peki aspir tohumu nedir? Aspir nedir? Aspir tohumu ne işe yarar?

Son zamanlarda yaşanan döviz kurlarındaki artış nedeniyle ithal edilen ürünlere de peş peşe zamlar gelmeye başlamıştı. İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararına göre ayçiçek yağı ve aspir tohumu ithalatında yıl sonuna kadar gümrük vergisi alınmayacak. Peki aspir tohumu nedir? Aspir nedir? Aspir tohumu ne işe yarar?

Bir çok ithal ürüne artan döviz kurları nedeniyle peş peşe zam geldi. Buna göre, bitkisel yağların fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi ve iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi amacıyla ham ayçiçek yağı ve aspir tohumu ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı. Peki aspir nedir? Aspir tohumu nedir?

Aspir nedir?

Aspir (Carthamus tinctorius), papatyagiller (Asteraceae) familyasından 50–100 cm boyunda, yaz sonuna doğru (Haziran sonuna doğru-Temmuz Başı) sarı, krem, beyaz, kırmızı veya turuncu çiçekler açan bir bitki türü. Ayrıca kır safranı, papağan yemi, boyacı aspiri, haspir gibi isimlerle de anılır.

Anavatanı Arabistan Yarımadası olup, İran, Hindistan, Pakistan gibi ülkelere yayılmıştır. Türkiye'de Anadolu'da yabani olarak rastlanmakta ve ekimi de yapılmaktadır. Benzerliği sebebiyle ticarette safran bitkisiyle sık sık karıştırıldığından "yalancı safran" denilmektedir.

Aspir tohumu nedir?

Aspir tohumu aspir bitkisinden elde edilen yağlı bir yapıya sahip olan tohumdur.

Aspir tohumları yüzde 30 ve yüzde 50 arasında yağa sahiptir. Aspir tohumu ilee emeklik yağlar ve gıda takviyesi yağları yapılabiliyor. Ayrıca aspir tohumundan biodizel yakıtı da yapılabilir. Aspir tohumu hayvan yemi olarak kullanılabilmektedir.

Aspir tohumu ne işe yarar?

Aspir tohumu genel olarak yağ üretimi için kullanılıyor. Aspirden elde edilen yağ oldukça besleyici ve insan sağlığına yararlı bitkisel yağ olarak bilinmektedir. Aspir tohumu doymamış yağlar bakımından çok zengin bir kaynak oluşturmaktadır.

Aspir yağı ne için kullanılır?

Aspir yağının bir çok alanda faydası vardır. En başta aspir yağı kalp ve damar sağlığı açısından oldukça önemlidir. Aspir yağı, kalp ve damar hastalıklarını ve felç riskini en aza indirger. Aspir yağında güçlü miktarda Omega 6 bulunur. Aspir yağı kolesterolü dengeleyen yapıya sahiptir. Aspir yağı ayrıca bağışıklığı da güçlendrir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.