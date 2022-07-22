Aslı Kaya kimdir? Demet Özdemir'in arkadaşı Aslı Kaya neden gündem oldu? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından internette araştırılmaya başlandı. Sosyal medya fenomeni ve ünlü bir Youtuber olan Aslı Kaya'nın milyonlarca takipçisi bulunuyor. YouTube'da 'The Aslı' kullanıcı adı ile video paylaşan Aslı Kaya'nın 1.2 milyon takipçisi var. Demet Özdemir ile bir dönem arkadaş olan Aslı Kaya son günlerde magazin gündeminde de oldukça fazla konuşulmaya başlandı.

Aslı Kaya kimdir? Demet Özdemir'in arkadaşı Aslı Kaya neden gündem oldu? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından internette araştırılmaya başlandı. Sosyal medya fenomeni ve ünlü bir Youtuber olan Aslı Kaya'nın milyonlarca takipçisi bulunuyor. YouTube'da "The Aslı" kullanıcı adı ile video paylaşan Aslı Kaya'nın 1.2 milyon takipçisi var. Demet Özdemir ile bir dönem arkadaş olan Aslı Kaya son günlerde magazin gündeminde de oldukça fazla konuşulmaya başlandı.

Son zamanların en popüler kadın oyuncularından biri olan Demet Özdemir, oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz günlerde nişanlanmıştı. İkilinin ilişkisi bir süre önce başlamış ve noktalanmıştı. Ardından yeniden bir araya gelme kararı alan ikili hayatlarını birleştirme noktasında önemli bir adım attı. Demet Özdemir'in daha önceden arkadşı olduğu belirtilen Aslı Kaya ile ilgili ortaya atılan iddilardan sonra Aslı Kaya'nın kim olduğu olukça fazla merak edilmeye başlandı.

Aslı Kaya kimdir?

Bu içeriğimizde Aslı Kaya'nın kim olduğu sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. Aslı Kaya bir sosyal medya fenomeni ve Youtuber olarak tanınıyor. Aslı Kaya geçimini sosyal medya hsapalarından sağlıyor. Türkiye'nin en bilinen Yotuber'ları arasında yer alan Aslı Kaya'nın Youtube'da 1.2 milyondan fazla takipçisi vardır. Güncel konulara dair eğlenceli videolar çeken Aslı Kaya'nın paylaşımları milyonlarca kez izleniyor.

Aslı Kaya İstanbul'da 16 Aralık 1989 yılında doğmuştur. 2022 yılı itibari ile 33 yaşında olan Aslı Kaya bir dönem Demet Özdemir ile yakın arkadaştı.

Aslı Kaya Kırklareli Üniversitesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünü tamamladıktan sonra Beykent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nü kazanmıştır.

Aslı Kaya Youtube'da The Aslı kullanıcı adını kulalnıyor. Instagram'da ise "aslikaya" kullanıcı adını kulalnıyor. Aslı Kaya'nın Instagram'da abone sayısı ise 750 bin civarında