Aslı Kaya kimdir? Aslı Kaya ne iş yapıyor? Aslı Kaya nereli, kaç yaşında? Son zamanların en gözde oyuncuları arasında yer alan Demet Özdemir yeni yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde oyuncu ve şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile nişanlanmıştı.

Aslı Kaya kimdir? Demet Özdemir Aslı Kaya olayı nedir? Aslı Kaya ne iş yapıyor? Son zamanların en gözde oyuncuları arasında yer alan Demet Özdemir yeni yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde oyuncu ve şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile nişanlanmıştı.

Aslı Kaya ile Demet Özdemir'in geçmişe dayanan arkadaşlık ilişkisi vardı ve bu arkadaşlık ilişkisi üzerine çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. İddialar üzerine Aslı Kaya'nın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. İşte Aslı Kaya'nın hayatı...

Aslı Kaya kimdir?

Aslı Kaya sosyal medya fenomenidir. Son zamanlarda Aslı Kaya'nın kim olduğu internette oldukça fazla araştırılmaya başlanıyor. Bu haberimizde Aslı Kaya'nın kim olduğu sorusuna yanıt vermeye çalışacağız. Aslı Kaya 16 Aralık 1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslı Kaya Kırklareli Üniversitesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünü okumuştur. Daha sonra Beykent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nü kazanmıştır. Aslı Kaya Youtuber olarak biliniyor. Aslı Kaya son zamanlarda çeşitli iddialar nedeniyle gündeme gelmektedir.

Aslı Kaya Youtube üzerinden "The Aslı" kullanıcı adıyla yayın yapıyor. Aslı Kaya'nın 1.2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Demet Özdemir kimdir?

Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Anneannesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı. Özdemir bir röportajda babasıyla ilişkisi üzerine: "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır." dedi.

Bengü'ye performanslarında eşlik eden dans sanatçıları ekibinde yer almış ve daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans performansı sergilemeye başlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut adlı klibinde yer aldı. İlk televizyon deneyimini, 2013-2014 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı sinema filminde ise Demet karakterini canlandırdı. 2015 yılında Star TV'de yayımlanan Çilek Kokusu adlı dizide Aslı karakterini canlandırdı. Bengü'nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynadı. 2016-2017 yılları arasında FOX'ta yayımlanan No: 309 adlı dizide Lale karakterini canlandırdı. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Aysel karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Erkenci Kuş adlı dizide Sanem karakterini canlandırdı. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 2019 yılının Aralık ayında TV8'de yayımlanmaya başlayan ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı, gerçek bir hayat hikâyesini anlatan romanından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ''Zeynep Göksu Tunahan'' karakterine hayat verdi. Dizi, 12 Mayıs 2021 tarihinde final yaparak sona erdi. Son olarak internet platformu olan Disney+ için Dünyayla Benim Aramda adlı dizi için çekimlere başlanmıştır.

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