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Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak ne iş yapar? Aşkım Kapışmak'ın mesleği nedir?
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Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak ne iş yapar? Aşkım Kapışmak'ın mesleği nedir?

Yaptığı açıklama ve değerlendirmelerle adından sıkça söz ettiren Aşkım Kapışmak'ın kim olduğu internette oldukça fazla araştırılıyor. Peki Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak ne iş yapar? Aşkım Kapışmak'ın mesleği nedir? Yazar, oyuncu ve davranış bilimleri uzmanı olan Aşkım Kapışmak aynı zamanda yazar ve oyuncudur. Bir çok kitabı bulunan Aşkım Kapışmak filmlerde de rol almıştı. İşte Aşkım Kapışmak'ın hayatı...

18 Dakika Önce
2021-10-28 16:52:55
Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak ne iş yapar? Aşkım Kapışmak'ın mesleği nedir?

Yaptığı açıklama ve değerlendirmelerle adından sıkça söz ettiren Aşkım Kapışmak'ın kim olduğu internette oldukça fazla araştırılıyor. Peki Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak ne iş yapar? Aşkım Kapışmak'ın mesleği nedir? Yazar, oyuncu ve davranış bilimleri uzmanı olan Aşkım Kapışmak aynı zamanda yazar ve oyuncudur. Bir çok kitabı bulunan Aşkım Kapışmak filmlerde de rol almıştı. İşte Aşkım Kapışmak'ın hayatı...

Kitapları ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Aşkım Kapışmak'ın kim olduğu son zamanlarda bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Aynı zamanda davranış bilimleri uzmanı da olan Aşkım Kapışmak'ın hayatı merak ediliyor. İşte Aşkım Kapışmak'ın özgeçmişi ve byograifisi...

Aşkım Kapışmak kimdir?

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aşkım Kapışmak yazar ve oyuncudur. Aşkım Kapışmak aynı zamanda davranış bilimleri uzmanıdır.

Müzik merakı küçük yaşlarda başlayan Aşkım Kapışmak 12 yaşındayken Arif Sağ Müzik Evi'nde konservatuvar eğitimi aldı.

Liseden sonra eğitimini Marmara Üniversitesi'nde devam etti.

Amerikan Üniversitesi Newport'ta Davranış Bilimleri- Psikoloji lisansını tamamlayan Aşkım Kapışmak 2 yıl boyunca Beden Dili Uzmanlığı ve İletişim Becerileri eğitimi aldı.

Kapışmak, Türkiye genelinde seminerler vermeye başladı.

Türkmax'ta 1 sezon boyunca iletişim ve hayata dair “Buyrun Paylaşalım” isimli programı hazırlayıp sunmuştur. Show TV'de “Yeni Bir Gün” isimli programda hayata dair sohbet köşesini sundu.

HSYK Danıştay ve Yargıtay Tetkik Hakimlerine Aile İçi İlişkiler eğitimleri verdi. Aşkım Kapışmak, şu an üniversiteler, belediyeler, özel şirketlerde gösteri ve seminerler düzenliyor. Kendi adını taşıyan akademide bireysel olarak; aile içi çatışma ve ilişki problemi yaşayan kişilere, şirket çalışanları ve yöneticilere, kurumsal olarak; küçük ve büyük ölçekli işletmelere danışmanlık hizmeti vermektedir.

Aşkım Kapışmak Instagram hesabı

Aşkım Kapışmak Kitapları

Aşkımın Beden Dili
Beni Benimle Aldatır mısın?
Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan
Ebeveynlik Cüzdanı
Hangi Anne Hangi Babasınız - Ebeveynlik Cüzdanı - Anne Baba Olma Rehberi
Terzi
Yaşam Kitabı
Küçük Mutluluklar Kitabı
Carpe Diem - An'ı Yaşa, Esir Olma
Kalbin Anahtarı - Kelimelerle İyileş
Kalbin Anahtarı 2 – Ruhuna Dokun

Aşkım Kapışmak Filmografi

Elma Dersem Çık (2019)
Nasipse Olur (2020)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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