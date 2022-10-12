ASKİ iflas mı etti? Mansur Yavaş Ankaralılara SMS ile duyurdu! 'ASKİ'ye para aktarmak zorunda kalacağız'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan Ankaralılara SMS yoluyla uyarı yapıldı. Yavaş'tan vatandaşa gönderine SMS'te su ücretlerine AK Partili üyeler tarafından yüzde 50 indirim yapıldığını ve bu indirim neticesinde ASKİ'nin elektrik faturalarını bile ödeyemez duruma geldiği belirtiliyor. Ayrıca ASKİ'nin iflas bayrağını çektiğini de belirten Yavaş bu nedenle her ay düzenli olarak ödenen et desteğini ertelemek zorunda kalındığını ifade etti. SMS'i gören Ankaralılar ise ASKİ iflas mı etti? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan Ankaralılara SMS yoluyla uyarı yapıldı. Yavaş'tan vatandaşa gönderine SMS'te su ücretlerine AK Partili üyeler tarafından yüzde 50 indirim yapıldığını ve bu indirim neticesinde ASKİ'nin elektrik faturalarını bile ödeyemez duruma geldiği belirtiliyor. Ayrıca ASKİ'nin iflas bayrağını çektiğini de belirten Yavaş bu nedenle her ay düzenli olarak ödenen et desteğini ertelemek zorunda kalındığını ifade etti. SMS'i gören Ankaralılar ise ASKİ iflas mı etti? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin ekim ayı toplantısında Ankara'da suya yüzde 50 oranında indirim yapılmasına karar verilmişti. Ayrıca Ankara'da su fiyat artışlarına 1 Ocak 2023'ten itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına karar verildi. Alınan kararının ASKİ'yi zor durumda bırakacağı hatta iflasa sürüklediği belirtilmişti. Yaşanan son süreçte ABB Ankaralıları SMS ile bilgilendirdi.

ASKİ iflas mı etti?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen SMS'te ASKİ'nin iflas bayrağını çektiği belirtildi. ASKİ'nin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazdan kurtarmak için belediye bütçesinden ASKİ'ye para aktarımı yapılacağı açıklandı.

Mansur Yavaş Ankaralılara SMS ile duyrdu!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaralılara SMS gönderdi. Mesajda ise şu ifadeler yer aldı: "Değerli hemşehrimiz, Ankara'da suyun maliyeti 24 TL iken fiyatı ise 13 TL, yani maliyetinin yarısıydı. Sosyal yardım alan vatandaşlarımıza ise 10 tona kadar tonu 1 TL'den veriliyordu. ABB Meclisi'nde; hiç durmadan artan elektrik, doğal gaz, mazot ve diğer giderlere rağmen zaten ucuza satılan suyun ücretine AK Partili üyelerin verdiği kanun dışı önergeyle indirim kararı alındı. Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir. Su hayati öneme sahiptir. ASKİ'nin geliri sadece elektrik giderini bile karşılayamayacaktır. Ankara'nın susuz kalmaması için Belediye bütçesinden ASKİ'ye para aktarmak zorunda kalacağız. Bu nedenle Türkiye'de ilk kez yapılan ve her ay düzenli olarak ödenen et desteğini ertelemek zorunda kaldık. Bu kanun dışı kararı mahkemenin iptal etmesi durumunda desteklerimiz devam edecektir."