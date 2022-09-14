Ankara su indirim | Ankara'da suya indirim mi yapıldı? Ankara ASKİ indirim ne kadar, yüzde kaç? ASKİ indirim ne zaman geçerli olacak?

Ankara su indirim | Son zamanlarda artan maliyetler nedeniyle pek çok ilimizde su fiyatlarında zam yapılmıştı. Son olarak İstanbul'da su ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. Ankara'dan gelen haber ise Ankaralıları sevindirdi. Ankara'da suya indirim mi yapıldı? Ankara ASKİ indirim ne kadar, yüzde kaç? ASKİ indirim ne zaman geçerli olacak? soruları Ankaralılar tarafından sorulmaya başlandı. Ankara'da suya yüzde 50 oranında indirim getirilmesi teklifli önerge AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

Ankara su indirim | Son zamanlarda artan maliyetler nedeniyle pek çok ilimizde su fiyatlarında zam yapılmıştı. Son olarak İstanbul'da su ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. Ankara'dan gelen haber ise Ankaralıları sevindirdi. Ankara'da suya indirim mi yapıldı? Ankara ASKİ indirim ne kadar, yüzde kaç? ASKİ indirim ne zaman geçerli olacak? soruları Ankaralılar tarafından sorulmaya başlandı. Ankara'da suya yüzde 50 oranında indirim getirilmesi teklifli önerge AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

Peş peşe gelen zamların ardından vatandaşlar bu kez alışık olmadıkları bir indirim haberi ile karşılaştı. Ankara'da yaşayanların kesesini doğrudan ilgilendiren gelişmede suya indirim yapılması teklifli önerge kabul edildi.

Ankara'da suya indirim mi yapıldı?

ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve ABB Meclis Üyesi Ebubekir Kipel'in imzası bulunan önergede; "Bugünden (12 Eylül 2022) itibaren tüm su tarifelerinde yüzde 50 indirim yapılıp sabitlenmesi, 1 Ocak 2023'den itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına ilişkin önergemizin Meclis gündemine alınmasını arz ederiz" denildi. Önerge AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Önergenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geçmesinin ardından Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim geldi.

Ankara ASKİ indirim ne kadar, yüzde kaç?

Önerge ile suya yüzde 50 oranında indirim yapılması teklifi sunuldu. Önerge AK Parti ve MHP'lilerin oyları ile kabul edildi.

ASKİ indirim ne zaman geçerli olacak?

Önergede 12 Eylül 2022'den itiberen suya indirim yapılması teklif ediliyordu.

İstanbul'da suya yüzde 40 zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte suya zam yapmak üzere belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Toplantıda oybirliğiyle suya yüzde 40.38 zam yapıldı. Nisan ayında meclisi 2'nci kez olağanüstü toplanan meclis, İstanbul'da suyun fiyatını konutta, birim fiyatı yüzde 29'luk artışla, 5,56 liradan 8,33 liraya yükseltilmişti.

ASKİ nedir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ya da kısa ve yaygın ismiyle ASKİ, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı resmi kurum. Ankara şehrinin su ve kanalizasyon işleriyle ilgilenmektedir. ASKİ Genel Müdürlüğü görevinde Erdoğan Öztürk bulunmaktadır. .