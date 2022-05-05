Asiye Atalay kimdir? Asiye Atalay neden öldürüldü? Asiye Nur Atalay'ın katili Ümit Karakoyun suç makinesi çıktı

Asiye Atalay kimdir? Asiye Atalay neden öldürüldü? İstanbul'da henüz 19 yaşında olan genç bir kız sokak ortasında vahşice katledildi. Asiye Atalay'ı acımasızca katleden Ümit Karakoyun ise ekiplerin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Asiye Nur Atalay'ın ölmeden önce sosyal medyada yaptığı paylaşım ise duygulandırdı. Atalay'ın sosyal medyada 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımını yapmıştı. Asiye Atalay'ın kim olduğu da merak edilip araştırılıyor. Genç kızın acılı annesi Rahşan Atalay ise açıklamasında 'Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı' dedi.

Asiye Atalay kimdir? Asiye Atalay neden öldürüldü? İstanbul'da henüz 19 yaşında olan genç bir kız sokak ortasında vahşice katledildi. Asiye Atalay'ı acımasızca katleden Ümit Karakoyun ise ekiplerin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Asiye Nur Atalay'ın ölmeden önce sosyal medyada yaptığı paylaşım ise duygulandırdı. Atalay'ın sosyal medyada 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımını yapmıştı. Asiye Atalay'ın kim olduğu da merak edilip araştırılıyor. Genç kızın acılı annesi Rahşan Atalay ise açıklamasında "Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı" dedi.

Asiye Atally adlı genç kız henüz hayatının baharındayken saplantılı bir şahıs tarafından sokak ortasında acımasızca öldürüldü. Asiye Atalay umut dolu geleceğe dair planları olan biriydi. Asiye'nin katledilmesi Türkiye'nin gündemine düştü.

Asiye Atalay kimdir?

Asiye Atalay 19 yaşındaydı. Genç kız evlilik planları yapıyordu.

Asiye Atalay Ümit Karakoyun tarafından İstanbul Esenler'de sokak ortasında acımasızca katledildi.

Saplantılı aşık olduğu iddia edilen Ümit Karakoyun genç kkzın yolunu kesti. ikili arasında başlayan tartışma sonrasında Karakoyun silahını çekerek genç kızı başından vurarak öldürdü. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Asiye Atalay için Esenler'de bulunan Cabir Bir Abdullah Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Asiye Atalay'ın katili kim?

Asiye Atalay'ın katili Ümit Karakoyun suç makinesi çıktı. Olaydan sonra kaçan ve ardından polislerin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalanan Ümit Karakoyun'un hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu aktarıldı.

Acılı anne: Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı

Cenaze töreninde konuşan acılı anne Rahşan Atalay şunları söyledi: “Bırakmadı, çok konuştum. Yalvardım. Tehdit ettim. 2 yıl yattı. Şimdi çıktı. Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı. Kızım başkasıyla evlenecekti, çocukla tanıştırmıştı beni. Bir kere önüme çıkarsınlar yüzüne tüküreyim, başka bir şey istemiyorum. Allah kimseye göstermesin. Arkadaşlarıyla yemeğe gitmişti. En son konuştuğumuzda geliyoruz demişti. Pandemiden dolayı çıkmış, kızımın doğum gününe çıktığını öğrendim.”

Arkadaşı olayı anlattı

Asiye Nur Atalay'ın yanında bulunan arkadaşı E.Y.'nin ifadesinde, "Asiye ile yolda yürüyorduk. Bu sırada Ümit Karakoyun geldi. Elinde silah vardı. Asiye ile konuşmak istedi. Onlar yolda yürümeye başladı. Bu sırada Ümit K. elindeki silahı Asiye'nin çantasına koydu. Ben ayrıldım eve gittim. Daha sonra olayı duydum. Olay esnasında orada değildim" dediği öğrenildi.