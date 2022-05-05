Asiye Atalay kimdir? Asiye Atalay vahşice katledildi! Asiye Atalay'ın katili yakalandı mı? İstanbul Esenler'de kan donduran bir olay yaşandı. Henüz 19 yaşında olan Asena Atalay saplantılı bir şahıs tarafından katledildi. Asena Atalay'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Genç kızın katili ise her yerde aranıyor.

Asiye Atalay kimdir? Asiye Atalay vahşice katledildi! Asiye Atalay'ın katili yakalandı mı? İstanbul Esenler'de kan donduran bir olay yaşandı. Henüz 19 yaşında olan Asena Atalay saplantılı bir şahıs tarafından katledildi. Asena Atalay'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Genç kızın katili ise her yerde aranıyor.

İstanbul'dan gelen bir haber yürekleri dağladı. İstanbul Esenler'de sokak ortasında genç kız vahşice katledildi. Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olaydan sonra koşarak kaçan saldırgan ise her yerde aranıyor.

Asiye Atalay kimdir?

Asiye Atalay henüz 19 yaşındaydı. Saplantılı bir şahıs tarafından sokak ortasında katledilen Asiye Atalay Türkiye'yi yasa boğdu.

Asiye Atalay ölümünden önce sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Asiye Atalay paylaşımına 'Belki Başka Hayatta' notunu yazmıştı.

Asiye Atalay vahşice katledildi!

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında gözü dönmüş cani tarafından öldürüldü.

Saplantılı aşık olduğu iddia edilen bir kişi Asiye Atalay'ın yolunu kesti ve ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Saldırganın Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Asiye Atalay'ın katili yakalandı mı?

Genç kızı hayattan koparan katil saldırıdan sonra koşarak kaçtı. Saldırgan her yerde aranıyordu. Asiye'yi sokak ortasında öldüren katil zanlısı Ümit Karakoyun Arnavutköy'de yakalandı. .