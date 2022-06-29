Asgari ücret ara zam saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz asgari ücret zammı yarın mı belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücretine zam yapılacağı belirtilmişti. Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği Temmuz zammında ilk toplantı yapıldı. Asgari ücret zammının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Peki 2022 Temmuz ara zam saat kaçta açıklanacak?

Asgari ücret ara zam saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz asgari ücret zammı yarın mı belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücretine zam yapılacağı belirtilmişti. Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği Temmuz zammında ilk toplantı yapıldı. Asgari ücret zammının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Peki 2022 Temmuz ara zam saat kaçta açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı sonrası asgari ücretli çalışanları sevindirecek bir açıklama yaptı. Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin ücret artışı talimatı verildiğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücrette ara zammın bu hafta belirleneceğini söylemişti. Asgari ücret tespit komisyonu 29 Haziran'da ilk toplantısını yaptı. 2022 Temmuz asgari ücret zammının yarın belli olması bekleniyor.

Asgari ücret ara zam saat kaçta açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında uygulanacak olan net ve brüt asgari ücreti belirlemek üzere toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, "Asgari ücret için hep normal, zamanında artacak demiştim ama gelinen noktada enflasyon nedeniyle yeniden belirlememiz gerekiyor. Enflasyon gelir dağılımını bozuyor. Çalışanlar enflasyon karşısında kendi gelirlerini düzenleyemediği için sosyal devlet tedbirleri devreye girmektedir. Enflasyonun emekçiler üstündeki baskısını kaldıracağız. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir" dedi. Bakan Bilgin, bugün başlatılan komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ettiklerini söyledi.

2022 Temmuz asgari ücret zammı yarın mı belli olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda asgari ücretin NATO toplantısı dönüşünde açıklaaycağını belirtmişti. 28 Haziran tarihinde başlayan Nato Zirvesi 30 Haziran'da sona erecek.