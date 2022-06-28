NATO toplantısı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması bekleniyor...

NATO toplantısı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda asgari ücrete zam yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan NATO Toplantısı sonrası dönüşünde asgari ücret zammının ne kadar olacağını açıklayacağını belirtti. Milyonlarca asgari ücretli de NATO toplantısının ne zaman biteceğini merak edip araştırmaya başladı.

NATO toplantısı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda asgari ücrete zam yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan NATO Toplantısı sonrası dönüşünde asgari ücret zammının ne kadar olacağını açıklayacağını belirtti. Milyonlarca asgari ücretli de NATO toplantısının ne zaman biteceğini merak edip araştırmaya başladı.

Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammına dair çok önemli açıklamalarda bulunan ERdoğan milyonlarca kişiyi sevindirdi. Erdoğan açıklamasında "Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelecekler ve bu çalışmayı da bu hafta sonra varmadan inşallah bitirecekler. Ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimizle, tüm işçilerimizle ve emeklilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız" dedi. Bu açıklamaların ardından NATO toplantısının ne zaman biteceği, kaç gün süreceği vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

NATO zirvesi ne zaman?

NATO zirvesi 28 Haziran Salı günü İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayacak. NATO üyesi ülkelerin liderleri, tüm dünyaya çeşitli etkileri bulunan Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşla ilgili gelişmeleri görüşmek ve NATO'nun yeni stratejik konseptini kabul etmek üzere bir araya gelecek. Zirve 30 Haziran Perşembe günü sona erecek.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında asgari ücretin NATO toplantısından döner dönmez açıklanacağını duyurdu. Erdoğan, “İnşallah yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Özellikle PKK/YPG, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımızın yüzlerine belgeleri ile bilgileri ile görüntüleri ile ifade edeceğiz. Bu tablo değişmeden Türkiye'den farklı bir tavır beklenmesinin mümkün olmayacağını da açıkça söyleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

NATO zirvesi

Zirve toplantısı, 28 Haziran'da İspanya Kralı Felipe'nin liderlere vereceği akşam yemeğiyle başlayacak. 29 Haziran sabahı ilk oturumda Ukrayna ve Rusya konuşulacak. Bu oturuma Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de video konferans yöntemiyle katılarak liderlere hitap edecek.

Aynı gün öğleden sonra yapılacak oturumda NATO'nun en yakın ortaklarıyla ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesi konuşulacak. Bu toplantıya Asya-Pasifik ortakları Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore'nin yanı sıra İsveç ve Finlandiya, Gürcistan liderleri katılacak. AB Komisyonu ve AB Konseyi de başkanları tarafından toplantıda temsil edilecek.

29 Haziran akşamında, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO ülkelerinin yanı sıra 27 AB üyesinin liderlerini gayriresmi formatta akşam yemeğinde ağırlayacak.

Zirvenin son günü olan 30 Haziran'da ise güney kanadı ve bu bölgedeki sınamalar ele alınacak. Bu çerçevede terörle mücadele ve göç gibi birçok konu konuşulacak.

Madrid Zirvesi kapsamında müttefik ülkelerin dışişleri ve savunma bakanları ayrı ayrı toplantılar da yapacak. Güneydeki sınamaların değerlendirileceği dışişleri bakanlarının toplantısına Moritanya ve Ürdün de katılacak. Savunma bakanlarının toplantısında ise Balkanlar konuşulacak ve Bosna Hersek bu bölümde yer alacak.

Bu yılki NATO Zirvesi birçok boyutuyla tarihi önem taşıyor. Bunların birçoğu 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş açan Rusya ile bağlantılı.

Zirvede öne çıkacak konular arasında İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusu ve bununla ilgili Türkiye'nin güvenlik endişeleri, gelecek yıllarda sınamalara NATO'nun nasıl karşılık vereceğini tayin edecek yeni “Stratejik Konsept” belgesinin kabulü, ittifakın doğu kanadının güçlendirilmesi, Ukrayna'ya yönelik kapsamlı askeri yardım paketi bulunuyor. .