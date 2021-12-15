Asgari ücret açıklandı mı? 2022 asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret 4100 TL mi? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 asgari ücretin belli olmasında son saatlere girildi. 9 Aralık'ta yapılan 3. toplantıdan sonuç çıkmayınca gözler dördüncü toplantıya çevrildi. Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak ve 2022 asgari ücret belli olacak. Hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi ise kulağına gelen asgari ücret miktarını açıkladı. Selvi 'Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi.' dedi. Peki 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 4100 TL mi? Milyonlarca çalışanın aklında şu sıralar asgari ücrete ne kadar zam yapılacağında. Asgari ücret açıklandı mı? 2022 asgari ücret belli oldu mu? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. 2022 Asgari ücretin belli olmasına sadece saatler kaldı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 asgari ücrette 9 Aralık'ta yapılan 3. toplantıdan sonuç çıkmayınca gözler dördüncü toplantıya çevrildi. Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak ve 2022 asgari ücret belli olacak. Hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi ise kulağına gelen asgari ücret miktarını açıkladı. Selvi "Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi." dedi. Peki asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Sadece asgari ücretli çalışanları değil, ülkedeki tüm çalışan kesimi ilgilendiren asgari ücret zam oranları merakla bekleniyor. Bu hafta içinde asgari ücret tespit toplantısının dördüncüsü yapılacak. Günlerdişr beklenen asgari ücret nihayet açıklanacak.

Asgari ücret açıklandı mı?

2022 Asgari ücret henüz açıklanmadı. Ancak asgari ücretin belli olmasına sadece saatler kaldı diyebiliriz. Ayrıca hükümet yakın olan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi asgari ücret konusunda kulağına gelen rakamı ilk defa açıkladı.

Asgari ücret 4100 TL mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde, 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret ile ilgili tahminini açıkladı. Selvi, konuya ilişkin "Asgari ücret rakamım tutacak mı?" başlığıyla yazdığı yazıda "Ankara'da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

2022 asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari ücrette rakamların belli olacağı son taplantının ne zaman yapılacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Alınan bilgilere göre henüz asgari ücret 4. toplantı tarihi belli değil. Toplantının bu hafta içinde yapılması bekleniyor ancak gün henüz açıklanmadı.

"Herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış olacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada “2022 yılında da Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü ile işçilerimizin, Toplu Sözleşme uyarınca da memurlarımızın maaşlarında artışlar yapılacağı unutulmamalıdır. Asgari ücrete ilişkin de görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz” dedi.

Asgari ücrette vergi kalkacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki gün TBMM bütçe görüşmelerinde asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Bilgin, şunları söylemişti:

"Asgari ücretten vergi meselesi, asgari ücret çalışmalarımızda alternatif olarak önümüzde duruyor yani birkaç alternatif var, verginin ortadan kaldırılması, gelir vergisinin kaldırılması vesaire gibi. Onların üzerinde duruyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.