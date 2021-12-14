Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2022 asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2022 asgari ücret toplantısı ne zaman? Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2022 asgari ücret zam oranlarının belirlenmesinde. Asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantısı 9 Aralık'ta yapılmış ve taraflar anlaşamamıştı. Asgari ücrette karar dördüncü toplantıya kaldı. Peki 2022 asgari ücret toplantısı hangi gün ne zaman yapılacak? 2022 asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2022 asgari ücret zam oranlarının belirlenmesinde. Asgari ücretin belli olmasını bekleyenler Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2022 asgari ücret toplantısı ne zaman? sorularını ormaya devam ediyor. Artan hayat pahalılığı asgari ücretlilerin geçim sıkıntısının katlanmasına neden oldu. 2022 yılında iyi bir zam almayı bekleyen asgari ücretliler son toplantının yapılacağı tarihi bekliyor. Asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantısı 9 Aralık'ta yapılmış ve taraflar anlaşamamıştı. Asgari ücrette karar dördüncü toplantıya kaldı. Peki 2022 asgari ücret toplantısı hangi gün ne zaman yapılacak? 2022 asgari ücret 4. toplantı ne zaman?

Asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısı 9 Aralık'ta TİSK ev sahipliğinde yapıldı. Milyonlarca çalışan bu toplantıdan bir karar çıkacağını bekliyordu ancak beklenildiği gibi olmadı. İşveren ve işçi sendikaları asgari ücret konusunda beklentilerini açıkladılar ancak uzlaşı sağlanmadı. TİSK 3 bin 100 asgari ücret talep ederken işç isendikaları ise 3 bin 900 TL gibi bir rakam ifade etti. Arada büyük bir farkın olması nedeniyle toplantıdan uzlaşı çıkmadı. 2022 asgari ücret 4. toplantıda kararlaştırılacak.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

2022 asgari ücretin bu hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Asgari ücret tespit komisyonunun belirlediği rakamın açıklanmasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilecek.

2022 asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari ücrette rakamların belli olacağı son taplantının ne zaman yapılacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Alınan bilgilere göre henüz asgari ücret 4. toplantı tarihi belli değil. Toplantının bu hafta içinde yapılması bekleniyor ancak gün henüz açıklanmadı.

Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada “2022 yılında da Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü ile işçilerimizin, Toplu Sözleşme uyarınca da memurlarımızın maaşlarında artışlar yapılacağı unutulmamalıdır. Asgari ücrete ilişkin de görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz” dedi.

2021 net asgari ücret

Bekar ve Çocuksuz 2 825,9

Evli ve Eşi Çalışmayan 2 879,6

Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu 2 919,8

Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu 2 960,1

Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu 3 013,7

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.