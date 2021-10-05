Son yıllarda oldukça faal bir şekilde karşılaştığımız ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerî haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması adına 1975 yılında savunma sanayii şirketi olarak Ankara’da kurulmuştur. Süregelen zaman içerisinde halka sürülen şirketin çalışma ve faaliyet alanları halk arasında dahi en çok merak edilen konular arasına girmiştir. Daha sonrasında amaçlarından bazılarını gerçekleştirmek adına internet sitesini de açan şirket daha aktif bir rol almıştır. Peki ASELSAN nedir? ASELSAN’ın kuruluş amacı nedir? ASELSAN’ın üstlendiği görevler nelerdir? ASELSAN’da ne tür ürünler mevcuttur?.. gibi soruların cevaplarını detaylarıyla bu yazıda bulabilirsiniz.

Son yıllarda oldukça faal bir şekilde karşılaştığımız ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerî haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması adına 1975 yılında savunma sanayii şirketi olarak Ankara'da kurulmuştur. Süregelen zaman içerisinde halka sürülen şirketin çalışma ve faaliyet alanları halk arasında dahi en çok merak edilen konular arasına girmiştir. Daha sonrasında amaçlarından bazılarını gerçekleştirmek adına internet sitesini de açan şirket daha aktif bir rol almıştır. Peki ASELSAN nedir? ASELSAN'ın kuruluş amacı nedir? ASELSAN'ın üstlendiği görevler nelerdir? ASELSAN'da ne tür ürünler mevcuttur?.. gibi soruların cevaplarını detaylarıyla bu yazıda bulabilirsiniz.

ASELSAN nedir?

Açılımı Askeri Elektronik Sanayi olarak bilinen ASELSAN, 1975 yılında Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri haberleşme desteği vermek amacıyla kurulan bir savunma sanayii oluşumudur. Hisselerinin %80 civarı bu vakfa ait olsa da ASELSAN'ın kalan hisseleri Borsa İstanbul tarafından yönetilmektedir. Şirketin genel gayesi gün geçtikçe gelişen teknolojiye uygun olarak elektronik cihazlar geliştirmek, geliştirilen bu ürünleri tesis edip daha sonrasında halka sunarak hatta gerekli pazarlama işlemlerini de yaparak ürünün kullanım entegrasyonunu sağlayabilmektir. Zaman içerisinde değer kazanan şirket yurtdışında yaşamını sürdürmek durumunda kalan Türk vatandaşları ile beraber ülkeye katkı sağlayabilecek yetide bireylerin yeniden kazanılabilmesi adına birçok aktif faaliyete zemin hazırlamış olmakla birlikte; ülkesine geri dönmeyi düşünen Türk vatandaşların bu tarz bir talepte bulunabilmek için başvuru yapılabilecek bir internet sitesi oluşturmuştur. ASELSAN'I bu kadar herkes tarafından bilinir ve görünür hale getiren de bir noktada bu internet sitesi olmuştur.

ASELSAN'ın üstlendiği görevler nelerdir?

Aselsan görevlerinden bazıları şunlardır:

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri

Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri

Komuta Kontrol Sistemleri

Radar, Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri

Aviyonik, Uydu ve Deniz Haberleşme Sistemleri

Elektro-optik

Mikroelektronik

İnsansız Sistemler

Hava Savunma ve Füze Sistemleri

Otomasyon ve Sağlık Teknolojisi Sistemleri

Taktik Saha Haberleşme Sistemleri olarak sayılabilir.

ASELSAN'da hangi ürünler mevcuttur?

Aselsan savunma sanayisi ürün tedariği ve araştırma geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere birçok alanda varlık gösterir.

TASMUS Taktik Saha Mu habere Sistemi

Taşınabilir Radyolink Haberleşme Sistemi

Hava Platformları ve Kule Haberleşme Sistemi

Havan Ateş İdare Sistemi

İleri Gözetleyici

Mühimmat Transfer Sistemi (MTS)

Taktik Ateş İdare Sistemi

Mobil Hava Trafik Kontrol Kulesi

Entegre Deniz Haberleşme Sistemleri

PRC V/UHF Yazılım Tabanlı El Telsizleri

Sahra Telefonu

GRC-5220 Taktik Geniş Bant ETHERNET Radyo Ailesi

Askeri G.SHDSL Modemler

AYAC Askeri Yönlendirme ve Anahtarlama Cihazı

ZAMBAK Başlık Takımı Birimleri

Biyometrik Kimlik Doğrulama ve Geçiş Kontrol Sistemleri (BKDGKS)

VRC-9661 Araç İçi Uzak Komuta Sistemi

IP Uzak Komuta Sistemi

Mobil Almaç-Göndermeç ve Tekrarlayıcı Telsiz Ekipmanı - MATE

El Telsizi Yan Birimleri ve Aksesuarları

Araç Telsizi Yan Birimleri ve Aksesuarları

Sabit Merkez Telsizi Yan Birimleri ve Aksesuarları

Tekrarlayıcı Telsiz ve Mobil Tekrarlayıcı Telsiz Aksesuarları

Haberleşme Çözümlerinin Karşılaştırılması

ZARGANA - Denizaltılar için Torpido Karşı Tedbir Sistemi

MİLGEM Savaş Sistemi Tedariki Projesi

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD)

Amfibi Gemi Projesi (LST)

Lojistik Destek Gemileri (LDG)

SAPAN Programlanabilir Aktif/Reaktif Elektronik Karıştırma Sistemi

TURKUAZ Sismik Araştırma Gemisi Bilimsel Görev Sistemi

ASELSAN bünyesinde hali hazırda varolan proje başlıkları;

(HBT) Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığı,

(REHİS) Radar, Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri Sektör Başkanlığı,

(SST) Savunma ve Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı,

(UGES) Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri Sektör Başkanlığı,

(MGEO) Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı olarak bilinmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.