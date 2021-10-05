Aselsan nedir?
Son yıllarda oldukça faal bir şekilde karşılaştığımız ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerî haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması adına 1975 yılında savunma sanayii şirketi olarak Ankara’da kurulmuştur. Süregelen zaman içerisinde halka sürülen şirketin çalışma ve faaliyet alanları halk arasında dahi en çok merak edilen konular arasına girmiştir. Daha sonrasında amaçlarından bazılarını gerçekleştirmek adına internet sitesini de açan şirket daha aktif bir rol almıştır. Peki ASELSAN nedir? ASELSAN’ın kuruluş amacı nedir? ASELSAN’ın üstlendiği görevler nelerdir? ASELSAN’da ne tür ürünler mevcuttur?.. gibi soruların cevaplarını detaylarıyla bu yazıda bulabilirsiniz.
2021-10-05 07:05:14
Son yıllarda oldukça faal bir şekilde karşılaştığımız ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerî haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması adına 1975 yılında savunma sanayii şirketi olarak Ankara'da kurulmuştur. Süregelen zaman içerisinde halka sürülen şirketin çalışma ve faaliyet alanları halk arasında dahi en çok merak edilen konular arasına girmiştir. Daha sonrasında amaçlarından bazılarını gerçekleştirmek adına internet sitesini de açan şirket daha aktif bir rol almıştır. Peki ASELSAN nedir? ASELSAN'ın kuruluş amacı nedir? ASELSAN'ın üstlendiği görevler nelerdir? ASELSAN'da ne tür ürünler mevcuttur?.. gibi soruların cevaplarını detaylarıyla bu yazıda bulabilirsiniz.
ASELSAN nedir?
Açılımı Askeri Elektronik Sanayi olarak bilinen ASELSAN, 1975 yılında Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri haberleşme desteği vermek amacıyla kurulan bir savunma sanayii oluşumudur. Hisselerinin %80 civarı bu vakfa ait olsa da ASELSAN'ın kalan hisseleri Borsa İstanbul tarafından yönetilmektedir. Şirketin genel gayesi gün geçtikçe gelişen teknolojiye uygun olarak elektronik cihazlar geliştirmek, geliştirilen bu ürünleri tesis edip daha sonrasında halka sunarak hatta gerekli pazarlama işlemlerini de yaparak ürünün kullanım entegrasyonunu sağlayabilmektir. Zaman içerisinde değer kazanan şirket yurtdışında yaşamını sürdürmek durumunda kalan Türk vatandaşları ile beraber ülkeye katkı sağlayabilecek yetide bireylerin yeniden kazanılabilmesi adına birçok aktif faaliyete zemin hazırlamış olmakla birlikte; ülkesine geri dönmeyi düşünen Türk vatandaşların bu tarz bir talepte bulunabilmek için başvuru yapılabilecek bir internet sitesi oluşturmuştur. ASELSAN'I bu kadar herkes tarafından bilinir ve görünür hale getiren de bir noktada bu internet sitesi olmuştur.
ASELSAN'ın üstlendiği görevler nelerdir?
Aselsan görevlerinden bazıları şunlardır:
Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri
Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri
Komuta Kontrol Sistemleri
Radar, Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri
Aviyonik, Uydu ve Deniz Haberleşme Sistemleri
Elektro-optik
Mikroelektronik
İnsansız Sistemler
Hava Savunma ve Füze Sistemleri
Otomasyon ve Sağlık Teknolojisi Sistemleri
Taktik Saha Haberleşme Sistemleri olarak sayılabilir.
ASELSAN'da hangi ürünler mevcuttur?
Aselsan savunma sanayisi ürün tedariği ve araştırma geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere birçok alanda varlık gösterir.
TASMUS Taktik Saha Mu habere Sistemi
Taşınabilir Radyolink Haberleşme Sistemi
Hava Platformları ve Kule Haberleşme Sistemi
Havan Ateş İdare Sistemi
İleri Gözetleyici
Mühimmat Transfer Sistemi (MTS)
Taktik Ateş İdare Sistemi
Mobil Hava Trafik Kontrol Kulesi
Entegre Deniz Haberleşme Sistemleri
PRC V/UHF Yazılım Tabanlı El Telsizleri
Sahra Telefonu
GRC-5220 Taktik Geniş Bant ETHERNET Radyo Ailesi
Askeri G.SHDSL Modemler
AYAC Askeri Yönlendirme ve Anahtarlama Cihazı
ZAMBAK Başlık Takımı Birimleri
Biyometrik Kimlik Doğrulama ve Geçiş Kontrol Sistemleri (BKDGKS)
VRC-9661 Araç İçi Uzak Komuta Sistemi
IP Uzak Komuta Sistemi
Mobil Almaç-Göndermeç ve Tekrarlayıcı Telsiz Ekipmanı - MATE
El Telsizi Yan Birimleri ve Aksesuarları
Araç Telsizi Yan Birimleri ve Aksesuarları
Sabit Merkez Telsizi Yan Birimleri ve Aksesuarları
Tekrarlayıcı Telsiz ve Mobil Tekrarlayıcı Telsiz Aksesuarları
Haberleşme Çözümlerinin Karşılaştırılması
ZARGANA - Denizaltılar için Torpido Karşı Tedbir Sistemi
MİLGEM Savaş Sistemi Tedariki Projesi
Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD)
Amfibi Gemi Projesi (LST)
Lojistik Destek Gemileri (LDG)
SAPAN Programlanabilir Aktif/Reaktif Elektronik Karıştırma Sistemi
TURKUAZ Sismik Araştırma Gemisi Bilimsel Görev Sistemi
ASELSAN bünyesinde hali hazırda varolan proje başlıkları;
(HBT) Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığı,
(REHİS) Radar, Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri Sektör Başkanlığı,
(SST) Savunma ve Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı,
(UGES) Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri Sektör Başkanlığı,
(MGEO) Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı olarak bilinmektedir.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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