Artur Fuchsberger kimdir? Artur Fuchberger nereli, kaç yaşında? Dilek Ertek'in sevgilisi kim? 71 yaşındaki Türkiye'nin sevilen iş kadınlarından Dilek Ertek doğum günü kutlamak üzere erkek arkadaşı ile birlikte çıktığı cruies gemisi seyahatinde gemi Tahiti üzerindeyken okyanusa düşerek kayboldu. 25 Ekim'de yaşanan olayla ilgili soruşturma da detaylı şekilde yürütülüyor. Dilek Ertek'in sevgilisi Artur Fuchsberger'in ise olayın ardından ülkesine döndüğü ve kayıplara karıştığı iddiası ortaya atıldı. Peki Dilek Ertek'in sevgilisi Artur Fuchsberger kimdir, nereli? Dilek Ertek öldürüldü mü?

Cemiyet yaşantısının sevilen isimlerinden ve dünyaca ünlü ünlü mücevher markasının Türkiye distribütörlüğünü yapan iş kadını Dilek Ertek sevgilisi ile birlikte çıktığı doğum günü gezintisinden dönemedi. Tahiti üzerinde okyanusta cruies gemisinden düşen Dilek Ertek'in olayı ülke gündeminde geniş yer buldu. Dilek Ertek'in gemiden düşmesinde cinayet şüphesi de gün geçtikçe artıyor. Dilek Ertek'in sevgilisi Artur Fuchsberger'in Dilek Ertek'in kayıp olmasından yaklaşık 20 saat sonra gemi güvenliğine haber vermesi kafaları karıştırdı. Yaşanan gelişmelerin ardından Artur Fuchsberger kimdir? Artur Fuchberger nereli, kaç yaşında? Dilek Ertek'in sevgilisi kim? soruları sıkça gündeme gelmeye başladı.

Artur Fuchsberger kimdir?

Dilek Ertek'in birlikte seyahate çıktığı erkek arkadaşının kim olduğu uzun zamandır merak ediliyordu. Olaya ilişkin yeni bilgiler gelmeeye devam ederken Dilek Ertek'in sevgilisinin Artur Fuchsberger olduğu ortaya çıktı.

Artur Fuchsberger 74 yaşındadır ve İsviçrelidir.

Mimar olduğu iddia edilen Artur Fuchsberger'in kim olduğu yaşanan acı olayın ardından pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Dilek Ertek'in 25 Ekim'de gemiden düşmesinin ardından Artur Fuchsberger'in gemi güvenliğine yaklaşık 20 saat sonra haber verdiği ortaya çıktı.

Gelen son iddialara göre olay sonrası ifadesi alınan Artur Fuchsberger'in serbest bırakıldıktan sonra ülkesi İsviçre'ye döndüğü ve kendisine bir daha ulaşılamadığı belirtildi.

Artur Fuchberger nereli, kaç yaşında?

Artur Fuchberger 74 yaşında İsviçre asıllı bir mimardır.

Dilek Ertek, 25 Ekim'de doğum günü kutlamak üzere sevgilisi Artur Fuchberger ile birlikte Norwegian Spirit adlı cruise gemisine bindi. Yolculuk sırasında gemi Tahiti üzerindeyken Dilek Ertek'ten haber alınamadı. Yapılan kamera incelemeleri sonucu Dilek Ertek'in odasının balkonundan okyanusa düştüğü tespit edildi.

Dilek Ertek öldürüldü mü?

Dilek Ertek'in okyanusa düşmesi ve 20 saat sonra günvenliğe haber verilmesi kafalardaki soru işaretlerini artırdı. Ayrıca Dilek Ertek'in intihara meyilli olmaması ve alkol de kullanmması balkondan kazayla düşme olasılığını düşürüyor. Ayrıca ı. Dilek Ertek'in 1.58 boy ile 1 metrelik balkon korkuluğundan nasıl düştüğü de merak konusu. Tüm sorular yanıt bulmayı bekliyor. Yaşanan olayın ardından ise gözler Dilek Ertek'in sevgilisi Artur Fuchberger'e çevriliyor.

Dilek Ertek öldü mü?

Annesinin bulunması ve olayın aydınlatılması için Tahiti'ye giden ve hukuk mücadelesi başlatan oğul Gökçe Atuk, dün İstanbul'a döndü. Atuk'un avukatı yayınladığı basın duyurusunda, “Merhum Dilek Ertek için 14 Kasım Pazartesi Teşvikiye Camisi'nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak” dedi.