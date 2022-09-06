Arka Sokaklar Mesut Komiser diziden mi ayrıldı? Şevket Çoruh Arka Sokaklar açıklaması

Arka Sokaklar Mesut Komiser diziden mi ayrıldı? Yıllardır devam eden ve herkesin mutlaka birkaç bölüm izlediği Arka Sokaklar dizisinden yeni haber! Dizinin ana kadrosunda yer alan Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağı konuşuluyor. Peki ama gerçekten dizide Mesut karakterini canlandıran Şevket Çoruh, Arka Sokaklardan ayrılacak mı? Şevket Çoruh Arka Sokaklar açıklaması!

Yıllardır devam eden ve herkesin mutlaka birkaç bölüm izlediği Arka Sokaklar dizisinden yeni haber! Dizinin ana kadrosunda yer alan Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağı konuşuluyor. Peki ama gerçekten dizide Mesut karakterini canlandıran Şevket Çoruh, Arka Sokaklardan ayrılacak mı? Şevket Çoruh Arka Sokaklar açıklaması!

Arka Sokaklar Mesut Komiser diziden mi ayrıldı?

Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakterini canlandıran Şevket Çoruh, Twitter hesabından "Hoşça kal Mesut" başlığıyla bir açıklama yayımladı. Sevenleri, diziden ayrılmaması gerektiğini ifade eden cümlelerle yorum yazdı.

Şevket Çoruh Arka Sokaklar açıklaması

Şevket Çoruh resmi hesabından, "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler." sözleriyle 'Mesut' karakterine ve Arka Sokaklara veda etti.

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