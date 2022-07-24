Arka Sokaklar dizisinden kim ayrılıyor? Mesut Komiser diziden mi ayrılıyor? Arka Sokaklar Şevket Çoruh diziye veda mı ediyor?

Arka Sokaklar dizisinden kim ayrılıyor? 16 sezonu geride bırakan ve birçok isme veda eden Arka Sokaklar dizisinde yeni bir gelişme oldu. Dizinin ana kadrosundan bir isim olarak görülen Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağı konuşuluyor. Peki gerçekten Mesut Komiser diziden mi ayrılıyor, neden ayrılıyor? Arka Sokaklar Şevket Çoruh diziye veda mı ediyor? İşte detaylar...

16 sezonu geride bırakan ve birçok isme veda eden Arka Sokaklar dizisinde yeni bir gelişme oldu. Dizinin ana kadrosundan bir isim olarak görülen Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağı konuşuluyor. Peki gerçekten Mesut Komiser diziden mi ayrılıyor, neden ayrılıyor? Arka Sokaklar Şevket Çoruh diziye veda mı ediyor? İşte detaylar... Arka Sokaklar dizisinden kim ayrılıyor? Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Şevket Çoruh'un paylaştığı Arka Sokaklar 16 sezondur izleyicilerle buluşuyor. T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz 'Düzeyli Magazin' isimli köşesinde Şevket Çoruh'un 16 sezondur kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılma kararı aldığını ileri sürdü. Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinden neden ayrılıyor? 2017 yılında Baba Sahne adında tiyatro sahnesi kuran Şevket Çoruh, Taxim adlı oyunda rol alıyor. Çoruh, oyunun yanı sıra Çakallarla Dans 6 filminde de rol alacak. İLİŞKİLİ HABER Arka Sokaklar 632. bölüm izle | Kanal D Arka Sokaklar sezon finali full izle .