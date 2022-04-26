1 Mayıs Arife günü çalışanlara tam gün mü yarım gün mü mesai verilir? Arife günü mesai ücreti ne kadar? Arifede çalışanlara mesai ücreti verilir mi? Ramazan bayramına sayılı günler kala çalışanlar şimdiden tatil planı yapmaya başladı. Ramazan bayramında çalışmak zorunda olanlar da mesai ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. 2022 yılı Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. 1 Mayıs ise arife günü. Aynı zamanda 1 Mayıs işçi bayramı olarak resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Peki çalışanlara 1 Mayıs'ta ne kadar mesai ücreti ödenir?

1 Mayıs Arife günü çalışanlara tam gün mü yarım gün mü mesai verilir? 1Mayıs Arife günü mesai ücreti ne kadar? Arifede çalışanlara mesai ücreti verilir mi? Ramazan bayramına sayılı günler kala çalışanlar şimdiden tatil planı yapmaya başladı. Ramazan bayramında çalışmak zorunda olanlar da mesai ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. 2022 yılı Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. 1 Mayıs ise arife günü. Aynı zamanda 1 Mayıs işçi bayramı olarak resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Peki çalışanlara 1 Mayıs'ta ne kadar mesai ücreti ödenir?

Ramazan bayramı 2022 yılında 2 Mayıs pazartesi günü başlıyor. Uzun aradan sonra koronavirüs kısıtlamaları olmadan geçirilecek olması bakımından önemli olan Ramazan bayramında vatandaşlar şimdiden tatil planı yaptı. Ancak bazı meslek grubunda olanlar ve özel sektör çalışanları çalışmaya devam etmek zorunda. Ramazan bayramı arifesinde yani 1 Mayıs Pazar günü çalışacak olan iççiler kendilerine ne kadar mesai ücreti verileceğini araştırmaya başladı. 1 Mayıs'ta çalışanlara yüzde 50 mi, yüzde 100 mü mesai ücreti verilir?

1 Mayıs Arife günü çalışanlara tam gün mü yarım gün mü mesai verilir?

Ramazan bayramı arifesi 1 Mayıs Pazar günüdür. Arife günlerinde yarım gün resmi tatil uygulaması vardır. 1 Mayıs saat 13.00'dan sonra tatil başlar. Arife günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için hiçbir işçi çalıştırılmaması, çalıştırıldığı durumda mesai ücreti alması zorunlu. Arife gününden itibaren çalışan işçiler iki kat mesai maaşı alacak.

1 Mayıs Arife günü mesai ücreti ne kadar?

Arife günü öğleden sonra dışında bazı işyerlerinde bayramda da çalışılması söz konusu olabilir. Bu durumda işçilere arife günü öğleden sonra ve bayramdaki çalışmaları karşılığı zamlı ücret ödenmesi gerekiyor. Arife günü öğleden sonra ve bayramda çalışacak işçiler çalıştıkları her gün için bir değil iki günlük ücret alacaklar. Arife günü ve bayramda çalıştırılacak işçilere işveren mutlaka ilave ücret ödemek durumundadır. İşveren "Ben sana bunun karşılığında bayramdan sonra izin vereyim" diyemez. Bu günlerde çalışmış işçiye işveren mutlaka çalışmasının karşılığı olan ve çalışmadan hak ettiği ücreti ödemek zorundadır. Bugünlerde çalışan işçiye bu günlerin dışında bir gün izin verilerek, normal ücret ödenmesi mümkün değildir.

Arifede çalışanlara mesai ücreti verilir mi?

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışmalar çalışanın onayına tabidir. Arife gününde yarım gün resmi tatil vardır. Arife günü öğleden sonra çalışanlara mesai ücreti ödenmek zorundadır. Ayrıca, ulusal bayram ve genel tatil gününde tatil yapmayarak çalışılması halinde ayrıca çalışılan her gün için bir günlük çıplak ücret işveren tarafından ödenmelidir.

Örneğin günlük bürüt ücreti 300 TL olan bir çalışan resmi tatillerde çalışması halinde günlük ücretini %100 zamlı olarak (300+300=600 TL) alacaktır. Yani çalışanın maaşına 300 TL fazla para yatması gerekir.

2022 Ramazan bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi doğrultusunda Ramazan bayramı bu yıl 2 Mayıs günü başlayacak ve 4 Mayıs günü de son bulacak.

1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi (Pazar)

2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü (Pazartesi)

3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü (Salı)

4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü (Çarşamba)

Ramazan bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. 1 Mayıs Pazar günü de yarım gün olarak kabul ediliyor. Aynı zamananda 1 Mayıs resmi tatil günleri içinde de yer alıyor. 2022 yılında normal şartlarda Ramazan bayramı tatili 4 gün olarak görülüyor.