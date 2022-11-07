Ardahan-Şırnak TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne zaman yatar? 500 TL iadesi nasıl yapılır? 500 TL ne zaman geri ödenecek? 250 bin sosyal konutlar için başvuru sürecinin sona ermesinin ardından kura çekilişleri noter huzurunda yapılmaya başlandı. İlk kuralar Ardahan ve Şırnak için yapıldı. Kura çekilişinde ev çıkmayanlar 500 TL başvuru ücretinin ne zaman ve nasıl geri alınacağını araştırmaya başladı. Peki TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne zaman geri ödenir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hayata geçirildi. 81 ilde ilk etapta 250 bin konutun inşaa edileceği projede başvurular 14 Eylül'de alınmaya başlandı. Bu süre içince sosyal konuta milyonlarca kişi başvurdu. Başvuruların 31 Ekim'de sona ermesinin ardından kura çekilişlierine geçildi. TOKİ sosyal konut kura çekilişlerinin ilki 7 Kasım Pazartesi Ardahan ve Şırnak illeri için yapıldı. Kura çekilişinde ev kazanamayanlar ise 500 TL başvuru ücretinin ne zaman geri ödeneceğini araştırmaya başladı. TOKİ başvuru ücreti geri ödenir mi? 500 TL başvuru harcı ne zaman, kaç gün sonra hesaplara yatar? soruları vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Ardahan-Şırnak TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne zaman yatar?

TOKİ sosyal konut kura çekilişinde kendisine ev çıkmayanlara başvuru ücretleri geri ödeniyor. Kura çekilişinin ardından hak sahibi olamayanlara 5 iş günü içerisinde 500 TL para iadesi yapılıyor.

TOKİ sosyal konut başvuru ücreti nasıl geri alınr?

Sosyal konut kazanamayanlara para iadesi başvuru yapılan banka şuberlerinden ve ATM'lerinden yapılır. Başvuru ücretini banka şubesinden ve ATM'den çekebilirsiniz. Para iadeleri yaklaşık olarak 5 iş günü içinde vatandaşların hesabına yatar.

TOKİ sosyal konut 500 TL ne zaman geri ödenecek?

Dar gelirli vatandaşlar için başlatılan dev projeye milyonlarca kişi başvurdu. Projede ilk kura çekilişleri ise Ardahan ve Şırnak'ta yapıldı. Kura çekilişine göre kendisine ev çıkmayan vatandaşlar başvuru için ödenen 500 TL'yi geri alabiliyor. Ödemeler 5 iş günü içerisinde yapılır.

Ardahan-Şrınak Sosyal konut başvuru para iadesi ne zaman yapılır?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde başvurular tamamlanmak üzere. Sosyal konut başvuruları e-devlet ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılabiliyor. Başvuru için ayrıca 500 TL ücret yatırılması zorunlu. Sosyal konut kura çekilişi sonunda kendilerine konut çıkmayan vatandaşlara 5 iş günü içerisinde başvuru ücretleri geri yatırılır.